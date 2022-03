Clip: Ô tô húc văng người đàn ông lên nắp capo, camera "bóc" khoảnh khắc thót tim

Vụ việc được camera hành trình ghi lại tại nút giao đường Dương Văn Nga - Lenin (đoạn trước cổng điện lực TP Vinh, Nghệ An). Trong khi các phương tiện đang di chuyển chậm lại để quan sát sang đường thì chiếc ô tô đen bất ngờ lao lên phía trước, đâm thẳng vào xe máy do một người đàn ông điều khiển. Cú tông trực diện khiến xe máy bị đẩy nát dưới đường, còn người đàn ông thì bị húc lăn lên nóc ô tô. Rất may mắn sau vụ tai nạn, người này chỉ bị thương nhẹ.



Clip ô tô húc lăn người đàn ông lên nóc xe

https://soha.vn/clip-o-to-huc-vang-nguoi-dan-ong-len-nap-capo-camera-boc-khoanh-khac-thot-tim-20220310114821655.htm