Clip: Nhóm người đàn ông xúm vào giật tóc, đánh đấm người phụ nữ khiến dân mạng "dậy sóng"

Mới đây, đoạn clip 5 người đàn ông nhảy bổ vào đánh 1 người phụ nữ được đăng tải trên mạng xã hội khiến dân tình chú ý. Cụ thể, Chị N.T - người đăng tải sự việc đồng thời là người phụ nữ xuất hiện trong clip cho biết chị bị nhóm 5 người đàn ông đánh. Chồng chị cùng hàng xóm ra can cũng bị vạ lây.

Clip: 5 người đàn ông xúm vào đánh 1 người phụ nữ

Chị N.T thông tin thêm, sự việc diễn ra vào khoảng 16 giờ chiều 11/4 tại đường An Thạnh 14, phường An Thạnh, Thuận An, Bình Dương.

Lúc này, vợ chồng chị vào con hẻm nhỏ để về nhà thì gặp 2 xe ô tô đậu chắn hết 2/3 lối vào. Chị yêu cầu những người này để gọn xe lại thì nhận được lời thách thức: “Ngon thì cứ gọi công an lên đi..."

2 chiếc ô tô đậu chắn lối ra vào hẻm

Theo lời chị T., sau một hồi đôi co cãi cự, chị bị những người này lao vào "chấn chỏ lên lưng, lên đầu... đạp vào bụng đến giờ khắp người còn đau và khó thở". Thậm chí chồng và người hàng xóm vào can ngăn cũng bị đánh dã man. Hiện vụ việc đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Dù không rõ nguyên nhân cũng như diễn biến toàn bộ sự việc cụ thể là gì, nhưng việc nhóm người đàn ông đánh một phụ nữ khiến số đông khó lòng cảm thông.

