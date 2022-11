CLIP- Nhóm côn đồ chặn xe chém người, gây náo loạn trên Quốc lộ 1 - Báo Người lao động

Liên quan vụ chặn đầu ôtô, đánh người trên Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, ngày 26-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủ Thừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Hoài Phong, Đoàn Đào Thanh Thắng, Đặng Văn Anh Khoa, Trịnh Phát Đạt, Huỳnh Quốc Huy, Nguyễn Phước Hùng, Lê Toàn Thắng và Lê Bảo Thuận cùng về tội cố ý gây thương tích.



Trong đó, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 3 tháng đối với Phong, Thắng, Hùng, Huy và Thuận; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Khoa, còn 2 bị can đang bỏ trốn.

Các đối tượng dùng hung khí đập phá ôtô rồi chém tài xế. Ảnh cắt ra từ clip

8 đối tượng trên được xác định tham gia trực tiếp trong vụ chặn đầu ôtô, sử dụng hung khí tự chế đánh, chém tài xế Lê Ngọc Tuấn (22 tuổi; ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Long An) và đập phá xe trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa vào chiều 16-11, gây bức xúc trong dư luận.



Qua điều tra, cơ quan công an xác định Phong (tên thường gọi là "Phong bụ") là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, lôi kéo các đối tượng khác tham gia đánh người gây thương tích, đập phá tài sản.

Trước đó, Khoảng 17 giờ 35 phút ngày 16-11, anh Tuấn điều khiển ôtô lưu thông theo Quốc lộ 1 hướng TP HCM về TP Tân An, tỉnh Long An. Trong lúc đang dừng chờ đèn đỏ ở huyện Thủ Thừa thì bị một nhóm đối tượng tay cầm mã tấu, dao tự chế chặn đầu xe.

Anh Tuấn cài chốt cửa xe nhưng bị nhóm này đập cửa rồi đánh, chém trúng người. Tài xế Tuấn chạy xe về trung tâm TP Tân An, sau đó được người thân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An đã chỉ đạo Công an huyện Thủ Thừa, Phòng Cảnh sát Hình sự; các phòng, ban nghiệp vụ của công an tỉnh nhanh chóng điều tra, truy bắt nhóm côn đồ này.

Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành trưng cầu giám định thương tích đối với anh Tuấn và xác định giá trị tài sản thiệt hại của chiếc ôtô bị đập phá. Ngày 19-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủ Thừa ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản.