Clip: Người phụ nữ không đeo khẩu trang, cố phi xe ra khỏi khu cách ly gây bức xúc

Xuất hiện trên mạng xã hội từ chiều ngày hôm nay (7/2), đoạn clip ngắn ghi lại hành xử của một người phụ nữ tại khu cách ly đã nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý và bình luận từ phía dân mạng.

Theo những gì được người chứng kiến ghi lại, người phụ nữ không đeo khẩu trang, ngồi trên xe máy dừng trước chốt chặn kiểm dịch tại khu chung cư.

Người này tỏ ra khá nóng giận, mất bình tĩnh và liên tục nói lớn: "Trước tiên anh phải hỏi tên tôi. Anh biết tôi là ai không?"

Một cán bộ nhẹ nhàng nhắc nhở: "Chị đeo khẩu trang đi rồi trao đổi".

Chị này liền đáp: "Tôi không đeo nữa. Bỏ khẩu trang ra cho tôi đi mua đồ. Bây giờ anh biết tôi tên gì không?".

Sau đó, một cán bộ khác thuộc lực lượng chống dịch đã đứng trước đầu xe, dùng biện pháp mạnh yêu cầu người phụ nữ quay đầu xe trở về nhà. Lúc này, chiếc xe bất ngờ rồ ga, đâm vào rào chắn phong tảo, người phụ nữ nhanh chóng bị lực lượng chức năng cưỡng chế.

Một cán bộ đã ra yêu cầu người phụ nữ quay xe, trở về nhà.

Theo chia sẻ, đoạn clip được quay ở Chung cư Ehome 4, Thuận An, Bình Dương. Chung cư Ehome 4 hiện đang được phong toả vì có ca mắc Covid-19. Hiện lực lượng công an, dân phòng, bảo vệ dân phố của TP. Thuận An được huy động để phong toả, không cho cư dân ra ngoài, nếu cư dân nào đã ra ngoài mua hàng hoá trước đó về thì được vào chung cư nhưng không được ra ngoài nữa.

Biết được người thân trong chung cư bị phong toả, cách ly y tế nên nhiều người đã mang đồ tiếp tế đến và được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa vào. Trong ngày đầu cách ly, chính quyền địa phương cũng hỗ trợ lương thực thực phẩm cho cư dân trong chung cư.