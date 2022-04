Clip: Nam thanh niên chao đảo tự ngã ra đường, dân mạng tranh cãi ai đúng ai sai

Mới đây, mạng xã hội đăng tải đoạn clip nam thanh niên tự ngã ra đường khiến nhiều người chú ý. Cụ thể vào khoảng 17 giờ ngày 5/4, thanh niên chạy xe máy đi trên đường thì bất ngờ chiếc ô tô phía trước di chuyển chậm lại.

Do không chú ý quan sát, người này loạng choạng, chao đảo rồi tự ngã nhào ra đường. Rất may mắn đoạn đường lúc này khá vắng nên không xảy ra tình huống nguy hiểm nào tiếp theo xảy ra.



Clip: Nam thanh niên loạng choạng tự ngã nhào ra đường

Theo dõi đoạn clip, cư dân mạng bùng nổ tranh cãi. Người thì cho rằng do chiếc ô tô phía trên phanh bất ngờ nên nam thanh niên không kịp trở tay. Người lại khẳng định tay lái của thanh niên này quá non và không chú ý quan sát nên mới để xảy ra sự cố như vậy. Một số lại đổ lỗi do tiếng còi xe gắn camera hành trình quá to, khiến người thanh niên bị giật mình, không kịp xử lý tình huống.

https://soha.vn/clip-nam-thanh-nien-chao-dao-tu-nga-ra-duong-dan-mang-tranh-cai-ai-dung-ai-sai-20220406075419053.htm