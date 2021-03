Clip: Mưa lớn tại bản Cát Cát (Sa Pa), dòng nước cuồn cuộn chảy xiết cuốn trôi xe máy giữa đường

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trưa 21/3, khối không khí lạnh từ phía Bắc đã tràn xuống vùng núi tỉnh Lào Cai. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiều địa phương tại Lào Cai xảy ra mưa rào đều khắp và dông rải rác, trời chuyển rét hại. Thậm chí, tại một số địa phương còn xảy ra mưa đá với mật độ khá dày, đường kính trung bình khoảng 1-1,5cm.

Clip: Mưa lớn tại bản Cát Cát (Sa Pa), dòng nước cuồn cuộn chảy xiết cuốn trôi xe máy (Nguồn: TikTok)

Tại bản Cát Cát, Sa Pa, trời xảy ra mưa lớn vào trưa nay (21/3). Những hình ảnh về cơn mưa tại bản Cát Cát được chia sẻ trên mạng xã hội nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng.



Ảnh cắt từ clip

Theo đó, trong một đoạn clip, dòng nước đục ngầu, cuồn cuộn chảy xiết, cùng với địa hình dốc tại nơi đây đã cuốn trôi đất đá và chiếc xe máy giữa đường.

Một người phụ nữ và một nam thanh niên phải lao ra giữa dòng nước để giữ chiếc xe không bị cuốn đi. Nhiều người bày tỏ sự bàng hoàng khi chứng kiến dòng nước chảy xiết đến vậy.

Theo TTXVN, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết dự báo đêm 21/3, gió mùa Đông Bắc mạnh sẽ tràn xuống Lào Cai tiếp tục gây mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Nhiệt độ các khu vực giảm thấp nhanh chóng, trời chuyển rét, vùng núi rét đậm, rét hại bao phủ hoàn toàn. Đêm nay, nhiệt độ giảm xuống còn 16-18 độ C, vùng cao dao động từ 11-13 độ C, Sa Pa thấp nhất với 8-10 độ C.