Clip khoảnh khắc xảy ra án mạng kinh hoàng tại quận 7: Nghi phạm lững thững cầm dao về nhà cố thủ

Như thông tin đã đưa thì vào khoảng 16h30' chiều ngày hôm qua (26/9), người dân tại con hẻm 645 trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng (quận 7, TP. Hồ Chí Minh) phát hiện đối tượng Trần Huy (34 tuổi) đã dùng dao ra tay dã man với ông V. tại căn nhà tạm khiến thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn.

Thời điểm xảy ra sự việc, người dân nghe tiếng la hét và chạy ra ngoài thì phát hiện ông V. đã tử vong. Trong khi đó, đối tượng Huy thì lững thững đi bộ từ hiện trường trở về nhà, trên tay vẫn còn cầm theo một con dao dài chẳng 30cm.

Đoạn camera an ninh dưới đây ghi lại khoảnh khắc đối tượng Huy đi bộ từ nhà ra ngoài, sau đó trở về nhà từ hiện trượng vụ án.

Nghi phạm Huy lững thững đi bộ từ hiện trường vụ án về nhà

Hình ảnh đối tượng cầm dao, lững thững đi bộ từ hiện trường về nhà.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt, cô lập hiện trường. Đối tượng Huy cầm theo hung khí, cố thủ trong nhà và sau khoảng 30 phút, công an đã khống chế đưa người này về trụ sở công an phường.

Tại đây, đối tượng cho biết mình vẫn còn rất hoang mang và chưa trấn tĩnh lại được sau hành động của mình. Qua kiểm tra nhanh, Huy âm tính với ma túy. Hiện vụ việc vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, theo dõi của dư luận.