Những sự việc liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai cũng như người đứng đầu là ông Lê Tùng Vân thời gian gần đây một lần nữa thu hút sự chú ý của dư luận. Đặc biệt là khi ông Lê Tùng Vân cùng nhiều thành viên của "Tịnh thất" bị khởi tố với nhiều tội danh khác nhau.

Đặc biệt, trong thời gian sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai, ông Lê Tùng Vân được đánh giá đã cùng nhiều người sống tại đây đưa ra những chiêu trò lợi dụng tôn giáo để trục lợi, gắn mác tu hành nhưng lại sinh hoạt, sinh sống như những người bình thường khiến cộng đồng không khỏi bức xúc.

Mới đây, trên mạng xã hội không ngừng chia sẻ một đoạn video ghi lại hình ảnh tại một buổi mừng thọ của "thầy ông nội" Lê Tùng Vân. Có thể thấy từ đoạn video có một số người mặc áo nâu của Phật tử bày tỏ thái độ cung kính trước ông Lê Tùng Vân.

Clip: Buổi lễ mừng thọ của ông Lê Tùng Vân

Khi những người này dâng lên hoa quả, ông Vân đã xua tay nói lớn "Thôi, không cần hoa quả gì hết". Nhưng khi có người bày tỏ muốn đưa cho ông Vân một bao lì xì đỏ để "mua đồ ăn cho khỏe", ông lập tức đưa tay nhận lấy và nói: "Bao thơ hả. Rồi. Thầy cảm ơn".



Sau đó, có một người đã dâng tặng một "bao thơ đặc biệt", ông Vân mở ra kiểm tra, tuy nhiên, khi người này nói trong đó chỉ viết chữ chứ không có tiền mặt, ông liền đặt "bao thơ" này sang một bên để nhận vật phẩm khác.

Ông Lê Tùng Vân nhận "bao thơ" (Ảnh từ clip)

Không chỉ vậy, những người "Phật tử" này còn dâng nước đến tận tay của ông Vân, cùng với đó là nhiều vật phẩm có giá trị làm quà. Thậm chí, họ còn làm theo lời, quỳ lạy ông Lê Tùng Vân 3 lạy với thái độ hết sức cung kính.

Những hình ảnh này khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc vì ông Vân thực chất không phải người tu hành mà chỉ đang lợi dụng tôn giáo để trục lợi.

Hiện những việc liên quan đến ông Lê Tùng Vân cũng như "Tịnh thất Bồng Lai" vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Liên quan đến tôn giáo, cơ quan chức năng khẳng định đây không phải là cơ sở tôn giáo.

Về việc này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đã có văn bản khẳng định "Tư thất Bồng Lai xã Hòa Khánh Tây không phải là cơ sở tự viện hợp pháp do Ban Trị sự giáo hội phật giáo tỉnh quản lý. Những người đang sống và sinh hoạt tại đó không phải là tu sĩ phật giáo. Do đó, không liên quan đến sự quản lý của giáo hội. Sự việc mang tính chất lợi dụng hình thức tu sĩ phật giáo để lừa gạt lòng tin của tín đồ phật giáo để trục lợi".