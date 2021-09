CLIP: Gã đàn ông giả đi mua nông sản để làm chuyện mờ ám

Ngày 26-9, tin từ Đồn Biên phòng Phú Hữu, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ Lê Tuấn Kiệt (SN 1986; ngụ xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng tang vật để tiếp tục điều tra về hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Gã đàn ông giả đi mua nông sản để làm chuyện mờ ám. Ảnh và Clip do Biên phòng An Giang cung cấp

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 25-9, tổ công tác của chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 số 9 thuộc Đồn Biên phòng Phú Hữu phát hiện Kiệt đang điều khiển xe máy có mắc 2 giỏ xách to phía sau tại khu vực gần cầu Thanh Niên thuộc xã Phú Hữu.



Do thấy Kiệt có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, quan đó phát hiện bên trong 2 giỏ xách chứa 34 máy tính xách tay các loại nhưng đã qua sử dụng. Số máy tính này được Kiệt vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam.