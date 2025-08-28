Clip: Chồng thai phụ cầu cứu CSGT giữa dòng phương tiện ùn ứ ở TP HCM

Trưa 28-8, Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) cho hay vừa cấp cứu kịp thời cho một thai phụ nguy kịch vì băng huyết được lực lượng CSGT mở đường đưa đến bệnh viện.

CLIP: Thai phụ được lực lượng CSGT mở đường đưa đến bệnh viện cấp cứu vì bị băng huyết

Trước đó, sáng cùng ngày, anh Hoàng (tài xế) nhận chở chị N.T.T.A (34 tuổi, đang mang thai) từ tỉnh Đồng Nai đến Bệnh viện Từ Dũ TP HCM cấp cứu vì băng huyết. Do kẹt xe vào giờ cao điểm trên đường Dương Bá Trạc (phường Chánh Hưng, TP HCM), chị A. ra máu nhiều, đau đớn...

Nhận thấy vợ đang gặp nguy hiểm nên khi ô tô đến giao lộ trước số 338 Dương Bá Trạc, người chồng liền xuống xe chạy đến cầu cứu lực lượng CSGT. "Cán bộ ơi, vợ em cấp cứu, nhờ giúp đưa đến Bệnh viện Từ Dũ gấp"-người đàn ông khẩn thiết.

Trước tình huống khẩn cấp, lực lượng CSGT Trạm Đa Phước (Phòng CSGT - PC08 – Công an TP HCM) lập tức dùng mô tô mở đường để ô tô dễ dàng chạy đến bệnh viện.

Khoảng 6 phút sau, xe đến được Bệnh viện Từ Dũ và chị A. được cấp cứu kịp thời.