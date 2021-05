Clip Cảnh sát giải cứu cô gái có ý định tự tử ở tầng 18 chung cư Era Town, quận 7

Chiều 2/5, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TPHCM đã thông tin chi tiết về việc giải cứu thành công cô gái có ý định tự tử ở tầng 18 chung cư Era Town.



Theo đó, 12h40 cùng ngày, Trung tâm chỉ huy 114 thuộc Phòng PC07, Công an TPHCM nhận được tin có một cô gái đang có ý định tự tử tại Block A4, tầng 18, căn hộ số 3 chung cư Era Town địa chỉ đường 15B nối dài, phường Phú Mỹ, quận 7, TPHCM.

Cô gái ngồi thẩn thơ 1 mình ở lan can tầng 18 chung cư Era Town, quận 7 với ý định tự tử.

Đơn vị đã điều xe cấp cứu và xe cứu nạn, cứu hộ cùng 12 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để cứu nạn, cứu hộ đưa nạn xuống đất.

Clip Cận cảnh cảnh sát giải cứu cô gái có ý định tự tử ở tầng 18 chung cư Era Town, quận 7

Do nơi cô gái định tử tử ở lan can tầng 18 của chung cư nên việc tiếp cận khó khăn. Một phần Cảnh sát lo sợ khi phát hiện có người, nạn nhân sẽ nhảy xuống dưới ,nên mọi hành động phải hết sức thận trọng.

Lực lượng đã dùng 6 đai toàn thân để bảo hiểm cho chiến sĩ cứu nạn, cứu hộ và dùng 5 dây cứu hộ chuyên dùng 50m cùng 3 dây 20m để móc vào đai của chiến sĩ tiến hành cứu nạn nhân. Sau 1 lúc, lực lượng đã tiếp cận đã thành công cô gái đưa vào bên trong an toàn.

Hình ảnh PCCC TPHCM khống chế đưa cô gái định tự tử vào trong an toàn.

Qua xác minh, khoảng 11h cùng ngày, bảo vệ của chung cư phát hiện có 1 cô gái tên N.H.V.A (SN 2005, ngụ tại căn hộ số 18.03) đang có ý định tự tử nên báo Công an. Công an đã báo cho Trung tâm chỉ huy 114, Phòng PC07, Công an TPHCM triển điều động lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.