CLB La Liga định kiện LĐBĐ Malaysia vì vụ nhập tịch "lậu" cầu thủ

CLB Deportivo Alaves đang xem xét khả năng khởi kiện sau khi trung vệ Facundo Garces bị FIFA treo giò. Quyết định này không chỉ khiến Garces, một cầu thủ chủ chốt, phải vắng mặt trong trận thua 0-1 trước Mallorca trong vòng 7 La Liga mà còn tạo ra mối lo ngại lớn cho đội bóng về sự mất mát nhân sự và hiệu suất thi đấu.

Mọi thứ bắt nguồn từ việc FIFA đã áp dụng án cấm 12 tháng đối với nhóm cầu thủ nhập tịch Malaysia, trong đó có Garces. Mặc dù Alaves bày tỏ sự tôn trọng đối với các quyết định của FIFA, họ cũng nhấn mạnh "suy đoán vô tội" đối với Garces, đồng thời yêu cầu một cuộc điều tra kỹ lưỡng hơn về vụ việc này.

Theo nguồn tin từ AS, ban lãnh đạo Alaves cũng đang cân nhắc các biện pháp hợp pháp, yêu cầu FIFA hoặc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bồi thường nếu tình trạng này kéo dài và ảnh hưởng đến thành tích cũng như kế hoạch nhân sự của câu lạc bộ. Việc mất Garces, một cầu thủ đã ra sân trong tất cả các trận đấu của La Liga từ đầu mùa, sẽ để lại hậu quả nặng nề cho hàng phòng ngự vốn đã thiếu chiều sâu của Alaves.

Nếu Alaves cảm thấy quyết định từ FIFA không có cơ sở rõ ràng, họ có thể gửi đơn khiếu nại lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) để bảo vệ quyền lợi của mình. Ngược lại, nếu lỗi xuất phát từ hồ sơ do FAM nộp không chính xác, Alaves hoàn toàn có thể xem FAM là đơn vị phải chịu trách nhiệm cho án phạt khiến Garces gặp rắc rối.

Hiện tại, FAM có 10 ngày để nộp đơn kháng cáo lên FIFA. Nếu tình hình không có tiến triển tích cực, Alaves có thể sẽ tiến hành các hành động pháp lý mạnh mẽ hơn để bảo vệ quyền lợi của mình. Ngoài Garces, nhiều cầu thủ nhập tịch khác của Malaysia cũng đã bị các câu lạc bộ tạm ngưng thi đấu nhằm tránh rắc rối thêm.

Câu chuyện này không chỉ gây xôn xao trong giới thể thao mà còn mở ra nhiều câu hỏi về tính chính xác và minh bạch trong quy trình xử lý các trường hợp liên quan đến cầu thủ nhập tịch, một vấn đề đang trở nên ngày càng nhạy cảm trong bóng đá hiện đại.