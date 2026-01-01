CIA đưa kết luận bất ngờ vụ Ukraine bị tố tấn công dinh thự Tổng thống Putin, ông Trump phản ứng "gắt"

Mỹ bác bỏ cáo buộc của Nga

Mỹ kết luận Ukraine không nhắm mục tiêu vào ông Putin trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái.

Các quan chức an ninh quốc gia Mỹ hôm thứ Tư cho biết Ukraine không nhắm mục tiêu vào Tổng thống Nga Putin hoặc một trong những dinh thự của ông, bác bỏ tuyên bố của Moscow rằng Kiev tìm cách ám sát nhà lãnh đạo Nga.

Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) cũng đưa ra kết luận tương tự, cho thấy không có vụ tấn công nào nhằm vào ông Putin xảy ra, theo một quan chức Mỹ.

Mỹ phát hiện ra rằng Ukraine đang tìm cách tấn công một mục tiêu quân sự nằm trong cùng khu vực với dinh thự của ông Putin nhưng không ở gần đó, quan chức này cho hay.

Ukraine đã thừa nhận vai trò của mình trong một số vụ ám sát và tấn công phá hoại sâu bên trong lãnh thổ Nga nhưng khẳng định không đứng sau bất kỳ cuộc tấn công nào vào dinh thự của ông Putin. Các quan chức Ukraine cho rằng Mosow đang tìm cớ để làm xấu đi quan hệ giữa Washington và Kiev, đồng thời làm suy yếu vị thế đàm phán của đối phương.

Khu dinh thự của Tổng thống Putin. Ảnh: Reuters

Để củng cố cáo buộc của Điện Kremlin, Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Tư cho biết họ đã chặn được 91 máy bay không người lái của Ukraine nhắm vào dinh thự của ông Putin ở Novgorod. Một video do các quan chức quốc phòng Nga công bố cho thấy một chiếc máy bay không người lái của Ukraine bị bắn hạ, được trang bị chất nổ, nằm trên tuyết.

Cáo buộc của Nga được đưa ra sau cuộc gặp kéo dài gần ba giờ giữa Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky hôm Chủ nhật, một cuộc thảo luận mà tổng thống Mỹ ca ngợi là "xuất sắc" và thậm chí còn nêu lên khả năng ông có thể đến Kiev để thúc đẩy lập trường hòa bình của mình.

Dựa trên cáo buộc về vụ tấn công, Moscow đã đe dọa sẽ điều chỉnh lại lập trường đàm phán cứng rắn của mình trong các cuộc đàm phán hòa bình và đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở khu vực cảng Odessa.

Phản ứng của ông Trump

Ông Trump nói với các phóng viên rằng ông "rất tức giận" sau khi Tổng thống Nga nói với ông trong một cuộc điện thoại rằng máy bay không người lái của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào dinh thự của ông Putin, được gọi là Dolgiye Borody, dọc theo bờ hồ ở phía tây bắc nước Nga.

Hôm thứ Tư, Tổng thống Trump hôm đăng lại bài viết của tờ New York Post khẳng định rằng vụ tấn công Ukraine có thể không xảy ra và chia sẻ tiêu đề: Lời đe dọa 'tấn công' cho thấy Nga mới là bên cản trở hòa bình.

Bài đăng trên mạng xã hội của Trump hôm thứ Tư là một trong những lời chỉ trích gay gắt nhất gần đây của ông đối với Điện Kremlin.

Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm thứ Ba cho biết ông "vô cùng lo ngại" về chiến dịch này, trong khi Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif gọi đó là "một hành động tàn bạo". Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cũng bày tỏ lo ngại về cáo buộc này.

Steve Witkoff, đặc phái viên của Trump, cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng ông đã nói chuyện với các cố vấn an ninh quốc gia của Anh, Pháp và Đức hôm thứ Tư để thảo luận về các bước tiếp theo trong nỗ lực đảm bảo hòa bình. Rustem Umerov, một quan chức an ninh quốc gia cấp cao và nhà đàm phán của Ukraine, đã tham gia cuộc gọi.

Theo đó, các cuộc thảo luận đã tập trung vào các đảm bảo an ninh khả thi và "các cơ chế giảm xung đột" để "giúp chấm dứt chiến tranh và đảm bảo nó không tái diễn".