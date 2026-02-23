Hơn 5,3 triệu lượt ô tô trên cao tốc cùng những kỷ lục tại Nội Bài, Tân Sơn Nhất. Một kỳ nghỉ lễ với khối lượng di chuyển khổng lồ nhưng tai nạn giảm sâu và không có bất kỳ sự cố hàng không nào. Dẫu vậy, nếu không có thảm kịch lật thuyền trên hồ Thác Bà, bức tranh "xuân vận" 2026 đã có thể trọn vẹn tuyệt đối.

NỐT TRẦM TRÊN HỒ THÁC BÀ VÀ

KỶ LỤC CHƯA TỪNG CÓ TRÊN CAO TỐC

Khoảng 18 giờ chiều tối ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), khi sương lạnh bắt đầu giăng kín mặt hồ Thác Bà (thuộc địa phận xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai), một tiếng va chạm chát chúa bất ngờ xé toạc không gian tĩnh lặng. Chiếc phà lầm lũi chở đầy đá hộc đâm sầm vào mạn con tàu đang chở 22 hành khách du xuân. 17 người thoát cửa tử, nhưng 6 sinh mệnh đã chìm sâu xuống đáy nước lạnh giá. Giữa thời khắc hàng triệu gia đình trên dải đất hình chữ S đang hân hoan nâng ly chúc tụng tân niên, tiếng gào khóc vô vọng bên bến nước hồ Thác Bà là một nốt trầm bóp nghẹt trái tim. Hiện trường vụ tai nạn trên hồ Thác Bà. Ảnh Cục CSGT. Nỗi đau mang tên Thác Bà là một mảnh vỡ xót xa. Nhưng nếu lùi lại một bước để quan sát lăng kính vĩ mô, chúng ta sẽ thấy đất nước vừa đi qua một cuộc "xuân vận" của kỷ lục, mang một gam màu bừng sáng chưa từng có trong lịch sử, từ những dải cao tốc thênh thang cho đến bầu trời tấp nập. Quay ngược thời gian về những năm 2000, ký ức giao thông ngày Tết của người Việt thường là nỗi ám ảnh. Đó là những chuyến xe nhồi nhét bò lê lết trên Quốc lộ 1, những khúc cua vương máu và sự bất lực chôn chân hàng chục giờ đồng hồ. Nhưng hôm nay, bức tranh ấy đã bị phá vỡ bởi sự bứt tốc của hạ tầng. Cục CSGT ghi nhận số lượt phương tiện kỷ lục đi vào cao tốc với trên 5,3 triệu lượt trong 9 ngày nghỉ Tết. Ảnh: HQ - Cục CSGT. Theo báo cáo của Cục CSGT, chỉ trong 9 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, tổng lưu lượng phương tiện từ các tuyến cao tốc đổ ra đường địa phương đạt con số kỷ lục: 5.378.710 lượt, tăng mạnh gần 780.000 lượt so với năm ngoái. Trung bình mỗi ngày có xấp xỉ 600.000 lượt ô tô túa ra từ các nhánh cao tốc. Nếu tính trung bình mỗi xe chở 5 người, chúng ta đang chứng kiến một chuyến "xuân vận" khổng lồ đưa gần 27 triệu lượt hành khách dịch chuyển ngang dọc đất nước. Khối lượng khổng lồ là thế, nhưng trên toàn quốc không xảy ra các vụ tai nạn thảm khốc mang tính dây chuyền trên cao tốc, và ùn tắc tại các cửa ngõ như Hà Nội, TP.HCM chỉ dừng ở mức cục bộ, nhanh chóng được hóa giải bởi hàng ngàn cán bộ chiến sĩ CSGT bám chốt xuyên Tết.

KỶ LỤC CHƯA TỪNG CÓ TRÊN BẦU TRỜI

Không chỉ "nóng" trên mặt đất, cuộc "xuân vận" 2026 còn ghi nhận những con số chưa từng có tiền lệ trên không trung. Theo báo cáo mới nhất của ngành hàng không cho thấy, ngành này vừa trải qua một kỳ nghỉ lễ bận rộn bậc nhất lịch sử. Tại "trái tim" miền Nam, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ghi nhận mức khai thác cao kỷ lục trong suốt 10 năm qua khi chạm mốc 177.859 lượt hành khách với 1.069 chuyến bay trong mỗi ngày Tết. Sân bay Nội Bài đông kín hành khách dịp Tết. Ảnh: NLĐ. Trong khi đó ở đầu cầu Thủ đô, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cũng liên tục phá vỡ các giới hạn. Riêng trong ngày mùng 6 Tết, Nội Bài đã đón hơn 124.500 lượt khách cùng 702 lượt chuyến bay cất - hạ cánh/ ngày, vượt xa mọi dự báo trước đó. Tính tổng cộng cả giai đoạn trước và sau Tết, Nội Bài đã phục vụ gần 1,5 triệu lượt hành khách. "Hàng chục ngàn chuyến bay 'xé toạc bầu trời', hàng triệu hành khách cất cánh và hạ cánh nhanh chóng. Mật độ khai thác vươn tới những kỷ lục chưa từng có, nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ một sự cố mất an toàn hàng không nào xảy ra. Bầu trời đã giữ vững sự bình yên tuyệt đối." Sự an toàn đó có được nhờ nỗ lực trực chiến 24/7 của hàng vạn nhân viên hàng không, kiểm soát viên không lưu và các lực lượng chức năng, những người đã gác lại mùa xuân của riêng mình để nhịp đập giao thương của đất nước không một giây đứt gãy.

CSGT XUYÊN TẾT

CHẶN NHỮNG "QUẢ BOM NỔ CHẬM"

CSGT toàn quốc xuyên Tết kiểm tra nồng độ cồn tài xế ô tô, xe máy. Ảnh: Cục CSGT

Trở lại mặt đất, để giữ được sự bình yên tương tự như trên bầu trời, một cuộc đấu tranh không khoan nhượng liên quan đến 'bàn tiệc ngày Xuân' đã được thiết lập. Năm nay, tiếp tục chọn sự kiên định, lực lượng CSGT toàn quốc, xuyên suốt 9 ngày nghỉ Tết, đã phát hiện, vô hiệu hóa tới 26.337 "ma men" sau tay lái (tăng 53,5% so với năm ngoái). Đồng thời, hơn 16.000 giấy phép lái xe bị trừ điểm, đánh thẳng vào ý thức cầm lái lâu dài. Hơn 26.000 biên bản phạt ấy không chỉ là những tờ giấy vô tri, mà chính là hàng vạn mầm mống tai nạn thảm khốc đã được triệt tiêu từ trong trứng nước. Sự sắc lạnh đó đã trực tiếp kiến tạo nên sự bình yên trên khắp các tuyến đường, cửa ngõ, cao tốc.

DỮ LIỆU TAI NẠN GIAO THÔNG 9 NGÀY NGHỈ TẾT (So sánh với dịp Tết nguyên đán 2025 - Nguồn: Cục CSGT) Số vụ tai nạn 0 Giảm 28.79% Số người chết 0 Giảm 23.2% Số người bị thương 0 Giảm 30.10%

"Mức giảm sâu gần 29% số vụ tai nạn trên toàn quốc không phải là phép màu từ trên trời rơi xuống. Nó được đánh đổi bằng những đêm trắng bám chốt, và 73 người được trở về nhà an toàn chính là trái ngọt của sự nghiêm minh."

MỘT MÙA XUÂN VẬN SẼ TRỌN VẸN TUYỆT ĐỐI - GIÁ NHƯ...

Bức tranh giao thông dịp Tết Bính Ngọ cơ bản thông suốt và an toàn từ mặt đất lên đến bầu trời. Áp lực của hàng chục triệu lượt người di chuyển đã được hóa giải ngoạn mục bằng sự tận tụy của hệ thống quản lý và tinh thần "thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm" trên các cung đường. Giá như chiều tối ngày mùng 5 Tết ấy, người cầm lái chiếc phà chở đá trên hồ Thác Bà cẩn trọng hơn. Giá như không có sự lơ đễnh nào cướp đi sinh mệnh của 6 người vô tội nơi sóng nước Lào Cai... thì chúng ta đã có một mùa "xuân vận" trọn vẹn tuyệt đối. Chữ "nếu" muộn màng ấy là một tiếng thở dài xót xa, nhắc nhở chúng ta rằng cuộc chiến bảo vệ sự sống chưa bao giờ có chỗ cho sự ngủ quên trên chiến thắng. Hạ tầng có thể bứt tốc, camera AI có thể giăng kín cửa ngõ, hàng không có thể điều phối hàng ngàn chuyến bay không một sai sót... nhưng ở chặng cuối cùng, lằn ranh sinh tử vẫn phụ thuộc vào ý thức và sự cẩn trọng của mỗi người cầm lái. Tương lai của giao thông Việt Nam không chỉ định hình bằng việc chúng ta xây được bao nhiêu km cao tốc hay mở rộng được bao nhiêu nhà ga sân bay. Nó được đo đếm bằng việc chúng ta có biết cách nâng niu và tôn trọng sinh mệnh của nhau trên mỗi dặm hành trình hay không.