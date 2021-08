Chuyện xe cộ: Kinh hoàng xe rơi như mưa xuống đường và nổ tung - Điều gì 'đứng sau' cảnh tượng hãi hùng này?

Đoạn video ghi lại cảnh hàng chục chiếc ô tô từ trên cao bất ngờ rơi xuống đường và phát nổ. Chỉ xem cảnh tượng kinh hoàng này qua video chắc hẳn cũng đủ khiến cho nhiều người không khỏi khiếp sợ.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người băn khoăn nhất đó là vì sao lại có 'cơn mưa' xe này?

Một phân cảnh vô cùng tốn kém trong phim Fast 8. Video: ScreenSlam

Thực chất cảnh tượng trên chỉ là một cảnh quay cho bộ phim The Fate Of The Furious (Fast 8) ra mắt năm 2017 nằm trong series phim Fast And Furious nổi tiếng thế giới với những màn đua xe hành động mãn nhãn. Tất cả những người có mặt tại trường quay khi đó được cho là diễn viên quần chúng.

Lý giải cách thức thực hiện 'cơn mưa' xe này, những chiếc xe được gài sẵn một bộ đẩy, chỉ cần tới lúc đạo diễn ra hiệu là hàng loạt thiết bị này sẽ đẩy những chiếc xe rơi xuống đường, tạo nên một cảnh quay ấn tượng.

Đây là một trong những cảnh quay kỳ công và tốn kém nhất của đoàn làm phim khi phải dùng tới 65 chiếc xe trong phân cảnh này. Nhưng tất cả đó vẫn chưa bằng 1 nửa so với con số...169 chiếc xe bị phá huỷ để phục vụ trong suốt quá trình quay phần phim này.