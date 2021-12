Chuyển văn phòng an toàn giá rẻ

Đứng trước diễn biến phức tạp và lây lan nhanh chóng của dịch COVID-19 khiến toàn dân không khỏi lo lắng. Nhiều người e ngại việc chuyển nhà, chuyển văn phòng vào thời điểm khó khăn này. Chính vì thế, xu hướng hiện nay là lựa chọn dịch vụ chuyển văn phòng an toàn và uy tín. Điển hình như Taxi tải Thành Hưng - một trong những giải pháp tốt nhất được nhiều khách hàng chọn lựa và tin tưởng.

Chuyển văn phòng khó khăn thế nào?

Thực tế, việc doanh nghiệp tự chuyển văn phòng dù là trong thời điểm nào thì cũng không hề là việc đơn giản. Chứ không chỉ riêng tại thời kỳ dịch bệnh khó khăn như hiện nay. Những khó khăn dưới đây rất thường gặp phải khi chuyển văn phòng "một mình" khiến ai cũng cảm thấy nản lòng.

Đóng gói chuyển văn phòng không đảm bảo

Đóng gói là công đoạn cần được thực hiện cẩn thận khi chuyển văn phòng. Bạn cần thu xếp, gói ghém tất cả mọi thứ, sau đó cẩn thận đóng gói thành từng bao, từng thùng carton thật gọn gàng và phải đúng cách. Vì đa phần, đồ đạc ở văn phòng là giấy tờ, sổ sách, hàng hóa và các thiết bị máy móc văn phòng, nếu xao nhãng rất dễ dẫn đến tình trạng thất thoát, mất mát, hư hỏng trong quá trình chuyển dời.

Nhân viên văn phòng là những người có kỹ năng, am hiểu kiến thức chuyên môn nhưng chưa chắc là có đủ kinh nghiệm trong việc đóng gói đồ đạc. Họ sử dụng thùng đựng, qua loa, hoặc không vừa. Đặc biệt, sẽ có trường hợp không có thêm lớp lót đối với những đồ dễ vỡ như thủy tinh, sành sứ, sản phẩm điện tử… dẫn đến những sự cố ngoài ý muốn.

Không chuẩn bị thời gian chuyển văn phòng hợp lý

Điều này thường xảy ra khi các công ty phải chuyển trụ sở gấp, họ không có nhiều thời gian để dọn dẹp và chuẩn bị. Khi đó, ngoài việc đóng gói, chuyển dọn, thi công sửa chữa trả lại mặt bằng, doanh nghiệp còn phải vừa điều hành vừa hoạt động các chiến lược kinh doanh. Dường như mọi thứ càng rối tung rối mù hơn.

Vì vậy, việc chuyển văn phòng trọn gói là phương án chuyển dọn, di dời thật sự cần thiết đối với doanh nghiệp giữa tình hình dịch bệnh như hiện nay. Các nhân viên vận chuyển chuyên nghiệp sẽ giúp bạn vận chuyển mọi thứ trong văn phòng một cách an toàn và đến địa điểm mới nhanh chóng. Đồng thời, sắp xếp đồ đạc, thiết bị văn phòng theo yêu cầu sau khi đã xe tải đã bàn giao mọi thứ tại văn phòng mới.

Ngại tiếp xúc với nhiều người khi chuyển văn phòng

Tâm lý chung của hầu hết mọi người lúc này là ngại ra ngoài tiếp xúc với nhiều người. Đây cũng là mối quan ngại số một khi chuyển văn phòng trước tình hình dịch bệnh đang khá phức tạp hiện nay tại TPHCM. Do đó, dịch vụ chuyển văn phòng trọn gói trong mùa dịch bệnh đang là giải pháp tốt nhất hiện nay. Nhân viên vận chuyển sẽ là người trực tiếp và họ biết cách để giữ an toàn đúng cách. Bạn không phải lo lắng nhiều về vấn đề này nữa.

Chuyển văn phòng an toàn cùng Taxi tải Thành Hưng

Taxi tải Thành Hưng nhận thức được những khó khăn mà nhiều khách hàng đang gặp phải khi phải chuyển nhà, chuyển văn phòng trong mùa dịch bệnh nên đã quyết định đưa ra một dịch vụ chất lượng với giá cả phải chăng. Không chỉ sở hữu đội ngũ nhân viên vận chuyển có kinh nghiệm về việc chuyển văn phòng, cùng đội xe tải đa tải trọng luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng, Thành Hưng còn chú trọng lên phương án phòng chống dịch trên tinh thần "Phục vụ tận tâm - An toàn trên hết". Mỗi nhân viên đều được trang bị đầy đủ kiến thức phòng chống dịch bệnh trong mọi tình huống.

Bạn chọn Taxi tải Thành Hưng, bạn chọn người đồng hành đáng tin cậy từ sự hỗ trợ của đội ngũ chuyển nhà, chuyển văn phòng chuyên nghiệp, luôn tỉ mỉ, chu đáo và tỉ mỉ trong từng khâu vận chuyển. Quá trình bàn giao văn phòng nhanh chóng, an toàn, đúng hẹn. Thành Hưng thực hiện việc kiểm kê vật dụng và lên kế hoạch vận chuyển một cách chuyên nghiệp.

Thêm vào đó, chi phí chuyển dọn, di dời, san lắp hoàn trả hiện trạng mặt bằng trọn gói cực kỳ hấp dẫn. Thành Hưng luôn sẵn lòng hỗ trợ tư vấn tận tình, vận chuyển 24/24, kể cả thứ 7, CN và các ngày lễ.

Đặc biệt, trước sự phức tạp của dịch bệnh như hiện nay, trang thiết bị và dụng cụ sát khuẩn, nhân viên luôn tuân thủ 5K xuyên suốt quá trình làm việc là điều tiên quyết khi phục vụ, hỗ trợ khách hàng.

Tóm lại, dịch vụ chuyển văn phòng trọn gói Thành Hưng chính là phương án cứu cánh an toàn cho giới văn phòng trong mùa dịch bệnh này. Bạn cần chuyển văn phòng lớn hay nhỏ, trang thiết bị nhiều hay ít? Taxi tải Thành Hưng luôn cam kết hoàn thành nhanh chóng và hiệu quả. Dịch vụ chuyển văn phòng trọn gói an toàn, giá cả phải chăng chắc chắn sẽ khiến bạn yên tâm và an tâm. Thành Hưng luôn ở đây và sẵn sàng hỗ trợ tư vấn và phục vụ khi bạn cần.