Chuyển từ căn hộ view nội khu sang view sông: Tôi nhận ra càng ở càng “sướng”, chất lượng cuộc sống nâng lên rõ rệt

Tưởng rằng chỉ cần vị trí thuận lợi, an ninh an toàn là đủ

Ba năm trước, khi mua căn hộ đầu tiên tại Thượng Hải, Trung Quốc, anh Kiến Khang (38 tuổi) không quá bận tâm đến yếu tố view. Khi ấy, điều anh coi trọng là vị trí thuận tiện, an ninh an toàn và có đủ tiện ích sinh hoạt.

Căn hộ anh chọn nằm trong một khu chung cư hiện đại, có hồ cảnh quan, sân vườn và khu vui chơi nhỏ. Từ ban công, anh có thể nhìn xuống nội khu xanh mát, nơi buổi chiều thường có trẻ nhỏ chơi đùa và người lớn đi dạo.

“Lúc ấy, tôi cảm thấy như thế là quá đủ. Nhìn xuống thấy cây xanh, thấy người qua lại, cảm giác rất sinh động và gần gũi,” anh kể.

Ảnh minh họa

Nhưng sau một thời gian sinh sống, anh dần nhận ra vài điểm khiến bản thân không còn thấy thoải mái như trước. Ban công của anh hướng vào khoảng sân chung giữa các tòa, nên tầm nhìn khá hạn chế, chỉ thấy những bức tường nhà đối diện. Mỗi khi muốn thư giãn bằng cách nhìn ra ngoài, thứ anh thấy vẫn là những khối bê tông lặp đi lặp lại. “Không tệ, nhưng thiếu cảm giác thoáng đãng. Dù nhà đẹp, tôi vẫn thấy hơi ngột ngạt,” anh nói.

Không chỉ là thay đổi không gian sống

Năm ngoái, một người bạn làm trong ngành bất động sản giới thiệu cho anh một căn hộ có view hướng sông, chỉ cách nơi ở cũ khoảng vài cây số. Căn hộ có diện tích tương đương, nhưng ban công hướng trực diện ra sông, đón gió và ánh sáng tự nhiên quanh năm. Ban đầu anh còn do dự vì giá cao hơn khá nhiều. Nhưng sau khi đến xem vài lần, anh bị thuyết phục và chốt mua luôn.

Ảnh minh họa

“Chỉ cần bước ra ban công, gió sông thổi vào, không khí khác hẳn. Cảm giác đầu tiên là sự nhẹ nhõm. Mọi thứ dường như rộng hơn, sáng hơn,” anh kể.

Sau gần một năm chuyển về nơi ở mới, anh Kiến Khang nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong tâm trạng và lối sống của mình. Anh dậy sớm hơn, thích tự pha cà phê, rồi ngồi ngoài ban công ngắm mặt sông phản chiếu ánh bình minh. Buổi tối, khi tan làm trở về nhà, anh chỉ cần mở cửa sổ, nhìn dòng nước chảy lững lờ là cảm thấy được nạp lại năng lượng.

“Trước đây, tôi hay ra ngoài để tìm chỗ yên tĩnh. Giờ tôi nhận ra, ngay trong nhà mình cũng có thể tận hưởng điều đó. Mỗi ngày, chỉ cần ngồi ngắm dòng sông trôi qua, tôi đã thấy tâm trạng khác hẳn,” anh nói.

Việc được sống trong không gian thoáng đã giúp anh dễ tập trung, bớt cáu gắt và ngủ ngon hơn. “Trước kia, tôi không để ý những điều đó. Giờ đây, tôi đã cảm nhận được không gian sống thực sự ảnh hưởng đến cách mình cảm nhận mỗi ngày.”

Với anh Kiến Khang, việc đổi nhà lần này không chỉ là nâng cấp không gian sống mà là sự thay đổi trong cách sống. Anh không còn xem căn hộ là nơi nghỉ ngơi đơn thuần, mà là không gian giúp bản thân được cân bằng và tận hưởng cuộc sống.

“Trước kia, tôi chọn nhà bằng lý trí, nghĩ đến vị trí, tiện ích, giá cả. Giờ tôi chọn bằng cảm xúc, chọn nơi khiến mình thật sự dễ chịu. Sống trong một không gian khiến tâm hồn được thả lỏng, đó mới là điều đáng giá nhất,” anh chia sẻ.

Và khi nhìn lại quyết định của mình, anh nói đơn giản: “Không phải view sông sang trọng gì, chỉ là tầm nhìn thoáng hơn, ánh sáng nhiều hơn, gió mát hơn. Nhưng chính những điều nhỏ ấy lại khiến tôi cảm thấy cuộc sống của mình cũng trở nên ‘thoáng’ hơn mỗi ngày.”

*Bài viết dựa trên trải nghiệm và quan điểm cá nhân!