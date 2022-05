Chuyển nhượng bóng đá 26/5: Neymar rời PSG, 'siêu trung vệ' sắp cập bến Old Trafford

Neymar trên đường rời PSG

Liên quan đến sự ở lại của siêu sao Kylian Mbappe thì mới đây, tờ GOAL xác nhận PSG sẽ lắng nghe mọi lời chào mời để bán đi Neymar.

Neymar đã không còn nằm trong kế hoạch của PSG ở mùa tới. Ảnh: internet

Dù gia nhập PSG từ năm 2017 với mức giá cực khủng (222 triệu Euro) và đóng góp tới 100 bàn thắng cùng 4 chức vô địch Ligue 1 nhưng mới đây, đội chủ sân Công viên các Hoàng tử đã sẵn sàng bán đi cầu thủ người Brazil.

Theo đó, đội bóng thủ đô nước Pháp sẽ lắng nghe mọi đề nghị cho chân sút người Brazil với mức giá không hề quá cao. (Khoảng 50 triệu Euro cho cầu thủ năm nay đã 30 tuổi).

Pau Torres sắp gia nhập Man United

Man United đang gặp những lợi thế rất lớn trong việc chiêu mộ Pau Torres của CLB Villarreal. Theo tờ Marca thì mới đây nhất, trung vệ 25 tuổi đã từ chối Tottenham và được cho là muốn thi đấu trong màu áo MU hơn.



Pau Torres đang ở rất gần Manchester United. Ảnh: internet

Ngoài ra, mức giá 50 triệu Euro của Quỷ đỏ cho thương vụ này đã được giới báo chí Tây Ban Nha loan tin là đã được Villarreal đã chấp nhận. Nếu không có gì thay đổi thì Pau Torres sẽ sớm xuất hiện ở sân Old Trafford trong thời gian ngắn tới.

Tương lai Depay tại Barca bất định

Tương lai của Memphis Depay tại Barcelona vẫn chưa chắc chắn khi bước vào kỳ chuyển nhượng mùa hè. Theo tờ Sport đưa tin, đội bóng xứ Catalan có thể chọn bán ngôi sao người Hà Lan nếu họ ký hợp đồng với Robert Lewandowski từ Bayern Munich, nhưng họ sẽ yêu cầu khoảng 20 triệu euro từ bất kỳ lời đề nghị nào dành cho cựu cầu thủ Man United.

Hector Bellerin không muốn về Arsenal

Hậu vệ phải Hector Bellerin cho hay anh hy vọng sẽ được Real Betis giữ lại chứ không có ý muốn quay về Arsenal sau khi kết thúc thời gian cho mượn. "Tôi đã làm rõ ý muốn của mình với cả 2 CLB là tôi hy vọng được ở lại Betis. Chúng tôi sẽ có 2 tháng để tìm ra giải pháp tốt nhất", Bellerin cho biết.

Salah sẽ ở lại Liverpool

Với tình hình hiện tại, đội chủ sân Anfield sẽ bị đẩy vào thế khó khi hợp đồng của Salah chỉ còn thời hạn đến năm 2023. Như vậy, nếu không thể giải quyết dứt điểm tương lai tuyển thủ Ai Cập ở kỳ chuyển nhượng hè, khả năng cao họ sẽ lặp lại viễn cảnh tương tự như trường hợp của Georginio Wijnaldum 1 năm trước, đó là chấp nhận mất trắng trụ cột CLB.

Tuy nhiên mới đây, chính Salah đã trấn an NHM Liverpool khi khẳng định rằng, anh sẽ tiếp tục khoác lên mình màu áo The Kop ở mùa giải tới: "Tôi chắc chắn sẽ ở lại mùa giải tới," nhà báo Paul Joyce dẫn lại phát biểu từ số 11 The Kop.