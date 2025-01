Chuyện mẹ bán trâu để tuyển thủ quốc gia Phạm Xuân Mạnh mua giày đá bóng

Ngày 14/1, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An , Ban thư ký Hội LHTN tỉnh phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nghệ An NTV tổ chức chương trình “Giao lưu tuyển thủ quốc gia Phạm Xuân Mạnh và người hâm mộ Nghệ An”.

Cầu thủ Phạm Xuân Mạnh giao lưu cùng người hâm mộ và khán giả.

Tại chương trình, người hâm mộ, khán giả đã được giao lưu cùng với cầu thủ Phạm Xuân Mạnh. Qua đó, mọi người được hiểu thêm về quá trình phấn đấu tập luyện cũng như hành trình thi đấu, rồi cùng đội tuyển Việt Nam xuất sắc đánh bại đội tuyển Thái Lan, vươn lên chức vô địch ASEAN Cup 2024 .

Tại ASEAN Cup 2024 vừa qua, với nghị lực của bản thân, cầu thủ quê lúa trở lại đội tuyển và chiếm vị trí số 1 trong chiến thuật của HLV Kim Sang-sik. Hậu vệ sinh năm 1996 đã luôn thể hiện phong độ ổn định, góp công lớn giúp đội tuyển Việt Nam lần thứ 3 bước lên ngôi vương tại giải bóng đá lớn nhất khu vực. “Tôi không ngừng nỗ lực, học hỏi từ các huấn luyện viên, đồng đội và các bậc đàn anh để sự nghiệp của mình tiếp tục có những nấc thang mới. Tôi xin cảm ơn người hâm mộ, gia đình đã luôn đồng hành cùng tôi trong mỗi giải đấu”, Mạnh chia sẻ.

Đông đảo người hâm mộ, đoàn viên thanh niên có mặt tại chương trình giao lưu.

Xuân Mạnh gửi lời cảm ơn người hâm mộ, gia đình đã luôn đồng hành cùng bản thân trong mỗi giải đấu.

Cùng đến tham dự chương trình, ngoài bạn bè người thân còn có vợ và bố mẹ của cầu thủ Xuân Mạnh. Tại chương trình, bà Phan Thị Hà (mẹ Xuân Mạnh) đã bày tỏ niềm xúc động và gửi lời cảm ơn tới Ban tổ chức chương trình vinh danh Xuân Mạnh; Cảm ơn khán giả Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung đã luôn ủng hộ Xuân Mạnh cũng như đội tuyển Việt Nam.

Chia sẻ về những ngày đầu bước chân vào sự nghiệp cầu thủ của con trai, bà Phan Thị Hà kể lại gia đình tuy khó khăn nhưng luôn hết mình ủng hộ con trai. Bà Hà nhớ lại: “Đợt thi đấu đội tuyển U17, Mạnh gọi điện về nói: Mẹ ơi, mẹ cho con đôi giày. Tôi hỏi mấy tiền vậy con? thì Mạnh nói 4 triệu. Tôi nói, nhà ta không có, nhưng để mẹ đi mượn đã. Sau đó tôi nói với chồng gửi cho con 5 triệu. 4 triệu để con mua giày, còn 1 triệu để con thích gì thì con mua”.

Trong nhà không có gì nữa, bà Hà sau đó phải bán con trâu duy nhất của gia đình rồi gửi tiền để Xuân Mạnh mua giày đá bóng. “Bán mất trâu rồi đến mùa màng, tôi phải đi mượn trâu về cày bừa. Nhưng được cái hàng xóm ai cũng thương, rồi cho mượn. Hôm sau Mạnh về nói: Con mà biết bố mẹ bán trâu thì con không cho bán. Tôi động viên “con yên tâm, hôm sau ta mua con khác. Con cứ cố gắng tập luyện”, bà Hà nhớ lại.

Cầu thủ Xuân Mạnh cùng vợ tại chương trình.

Bà Phan Thị Hà (mẹ cầu thủ Xuân Mạnh) chia sẻ câu chuyện bán trâu để con mua giày đá bóng.

Nghe những lời kể của mẹ, Xuân Mạnh xúc động bày tỏ: “Khi nghe mẹ chia sẻ lại câu chuyện em rất cảm động và hiểu được những năm tháng mình khó khăn thì bố mẹ đã hy sinh tất cả để mình có được ngày hôm nay”.

Ủy ban Hội LHTN tỉnh Nghệ An đã trao tặng Bằng khen, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An tặng giấy khen cho cầu thủ Phạm Xuân Mạnh vì đã có thành tích thi đấu xuất sắc, giành Huy chương Vàng tại Giải vô địch Bóng đá Đông Nam Á. Đại diện Hội LHTN tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An trao 50 triệu đồng cho cầu thủ Xuân Mạnh. Dòng họ Phạm Xuân cũng trao 20 triệu đồng cho cầu thủ Xuân Mạnh.

Ủy ban Hội LHTN tỉnh Nghệ An trao tặng Bằng khen cho cầu thủ Xuân Mạnh.

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An tặng giấy khen cho cầu thủ Phạm Xuân Mạnh.

Cầu thủ Xuân Mạnh gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức chương trình, các nhà tài trợ và xin gửi lại 20 triệu đồng ủng hộ Quỹ Tết vì người nghèo của tỉnh Nghệ An.

Đại diện Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An trao 50 triệu đồng cho cầu thủ Xuân Mạnh.

Dòng họ Phạm Xuân trao 20 triệu đồng cho cầu thủ Xuân Mạnh.

Huyện Đoàn Yên Thành tặng hoa chúc mừng cầu thủ Xuân Mạnh.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm với cầu thủ Xuân Mạnh.