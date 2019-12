Sao Việt ly hôn: Người bị vợ cũ viết 10 kỳ hồi ký tố phụ bạc, người vẫn chăm sóc như thời còn yêu

Bất cứ sự đổ vỡ nào, vì lý do gì thì hơn ai hết, người trong cuộc chính là người mang nhiều tổn thương nhất. Có những người bị tổn thương tới mức, sau khi chia tay, họ không còn muốn nhìn mặt nhau, ngay cả việc nhắc tới tên đối phương cũng có thể khiến họ khó chịu.

Nhưng cũng có những cặp, dù không còn chung một nhà thì vẫn quan tâm, chia sẻ với nhau như hai người bạn thân tri kỷ.

Stress, mất ngủ triền miên sau ly hôn, vẫn nhận lỗi về mình

Vợ của diễn viên Tấn Phát vốn là "học trò" anh. Thời điểm Tấn Phát đi dạy ở một trường tư bên ngoài, vợ anh đăng ký học để ôn thi. Sau thời gian luyện thi, vợ anh đậu vào trường Sân khấu Điện ảnh TPHCM và cũng không biết từ khi nào, họ... yêu nhau.

Vợ anh học được 6 tháng thì hai người làm đám cưới. Sau đó, vợ anh mang bầu và sinh con nên không đi học tiếp được. Tưởng rằng mối tình lãng mạn như phim đó sẽ bền lâu nhưng vài năm sau, họ bất ngờ chia tay.

Tòa xử cho cậu con trai chung duy nhất sống với mẹ. Tấn Phát làm tròn bổn phận của mình, chu cấp đầy đủ và chăm sóc con khi rảnh hay lúc vợ cũ bận. Vì hai mẹ con ở quận 7 nên anh quyết định bán căn nhà ở quận 1, mua nhà ở quận 7 để tiện chăm sóc con.

Diễn viên Tấn Phát (áo xanh) và vợ cũ vẫn giữ quan hệ bạn bè bình thường để có thể hỗ trợ nhau tốt nhất trong việc nuôi dạy con.

Khi nói về chuyện hôn nhân đổ vỡ, anh bảo: "Có một thời gian rất dài, tôi cứ ngồi ở một góc ban công nhà mình, hút thuốc và nhìn lên trần nhà. Tôi bị stress, mất ngủ triền miên nhưng không bị suy nghĩ tiêu cực. Rồi tôi phải tập cách chấp nhận để cuộc sống an lạc hơn. Đó là con đường duy nhất tôi phải đi vì tôi biết, mình không cố gắng không được".



Hỏi anh về mối quan hệ với vợ cũ sau ly hôn, anh bảo: "Chúng tôi vẫn là bạn bè, gặp, nói chuyện bình thường, bao nhiêu tình thương giờ dành hết cho con. Chúng tôi không đi chơi chung vì cô ấy hiện có tình cảm khác, mình tránh đi để cho các bên khỏi ngại".

Về lý do chia tay, diễn viên Tấn Phát tâm sự: "Thời điểm đó, show của tôi hạn chế nhiều, công việc làm ăn kinh doanh bên ngoài thì thất bại... Tôi không biết đó có phải là lý do chính dẫn tới quyết định của cô ấy không, nhưng nếu thật sự vì lý do đó thì tôi cũng không phản đối, không trách móc hay buồn phiền gì.

Cô ấy làm vậy là đúng. Phụ nữ, ai cũng muốn tương lai vững chắc. Trong khi tôi không thể cho cô ấy một tương lai vững chắc nữa. Cô ấy quyết định đi con đường của mình thì tôi chấp nhận. Dù bất cứ nguyên nhân nào, tôi không bảo vệ được hạnh phúc gia đình mình thì lỗi đó thuộc về tôi".

4 năm sau ly hôn, vẫn đưa đón, chăm sóc nhau như đang yêu



Mối tình của Huỳnh Thảo Trang và Phan Thanh Bình từng khiến cả triệu người ngưỡng mộ. Hơn 10 năm chung sống, khi họ chia tay, ai ai cũng tiếc nuối. Nhưng lại một lần, cách họ xư xử với nhau sau ly hôn khiến nhiều người vừa trầm trồ vừa nể phục, ngưỡng mộ.

Thời điểm họ chia tay, Huỳnh Thảo Trang không có công ăn việc làm nên không thể nuôi con. Phan Thanh Bình hứa với cô, khi con 13 tuổi sẽ để con về ở với mẹ. Bởi vậy, Thảo Trang luôn có động lực sống, làm việc, kiếm thật nhiều tiền để đợi ngày đón con gái về ở cùng.

Tương tự, Phan Thanh Bình và Huỳnh Thảo Trang cũng luôn là anh em thân thiết tri kỷ dù đã ly hôn được 4 năm.

Sau khi chia tay, Phan Thanh Bình vẫn chở con gái qua chơi với mẹ vào những dịp cuối tuần. Thỉnh thoảng, cựu tuyển thủ còn đưa hai mẹ con cô đi ăn hay uống cà phê. Những lần như thế, chỉ cần thấy vợ cũ kêu đói bụng là Phan Thanh Bình lập tức đi mua bánh cho cô.

Huỳnh Thảo Trang và Phan Thanh Bình vẫn đi ăn tiệc cùng nhau với những người bạn cũ. Mỗi lần như thế, Phan Thanh Bình vẫn chạy xe tới nhà đón cô, xách đồ cho hai mẹ con, lấy nước, lấy thức ăn cho hai mẹ con như hồi còn là vợ chồng.

4 năm sau khi chia tay, Huỳnh Thảo Trang vẫn dành những lời rất đẹp đẽ khi nói về chồng cũ: "Anh Bình thuộc kiểu ít nói mà hay thể hiện bằng hành động. Hồi còn sống chung, cứ đi ngang qua Trang là anh vuốt má 1 cái hoặc kéo lại ôm hôn, chứ ít khi nói bằng lời", cô nói.

Trong mắt Huỳnh Thảo Trang, chồng cũ là người rất thương và trách nhiệm với con. Cô chấm điểm đó bằng... 10 người khác. "Giao con cho anh Bình để đi làm, Trang yên tâm lắm, không phải lo gì cả. Anh Bình chăm sóc, đưa đón, chia sẻ với con rất chu đáo", Huỳnh Thảo Trang kể.

Dù hai người không còn là vợ chồng nhưng luôn xem nhau như anh em tri kỷ, chuyện gì cũng kể được với nhau. Phan Thanh Bình qua nhà bố mẹ Huỳnh Thảo Trang vẫn gọi ba mẹ cô là ba mẹ, Tết vẫn được lì xì. Huỳnh Thảo Trang khi qua nhà Phan Thanh Bình cũng vậy.

Mỗi lần thấy Thảo Trang gầy quá, cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình hay nhắc "mẹ Cherry ốm quá, em coi ăn uống lại sao đi, chứ ba thấy không được rồi đó".

Thậm chí khi có người theo đuổi vợ cũ, biết người đó không đàng hoàng, Phan Thanh Bình cũng điện thoại nhắc: "Em coi quen ai cho chững chạc, đàng hoàng, có cơ ngơi chút để lo cho em được, đừng để em phải tự lo".

Về phía Huỳnh Thảo Trang, cô cũng dặn dò chồng cũ: "Anh có quen ai thì tìm hiểu cho kỹ, đừng lấy người trong showbiz. Người làm nghệ thuật đa sầu đa cảm, khó chiều rồi khổ anh".

Cả 2 vẫn thường xuyền đi chơi chung với con để cô bé có thể cảm nhận được mình thực sự có một gia đình đúng nghĩa, dù bố mẹ không còn sống chung 1 nhà.

Chưa ký giấy ly hôn đã muốn cạch mặt, từ chối đóng chung phim, tố phụ bạc

Thế nhưng, không phải cặp đôi nào khi chia tay cũng có thể nghĩ và nói về nhau bằng những lời đẹp đẽ như diễn viên Tấn Phát hay Huỳnh Thảo Trang - Phan Thanh Bình.

Thiết nghĩ, họ chỉ có thể tử tế với nhau khi cả hai quyết định chia tay trong sự... tôn trọng đối phương. Nhưng khi còn là chồng vợ, 1 trong hai người đã làm tổn thương người kia quá lớn thì lúc đường ai nấy đi, họ chẳng còn muốn nhìn mặt nhau, tránh càng xa càng tốt.

Mới đây nhất, nghệ sĩ Xuân Hương công khai 10 kỳ hối ký về chuyện hôn nhân với MC Thanh Bạch trên facebook cá nhân. Theo lời bà kể thì đó là cuộc hôn nhân địa ngục và bà chẳng mong gì chạm mặt "đối tác cũ". Thậm chí, nghệ sĩ Xuân Hương còn công khai yêu cầu báo chí đừng nhắc tới tên bà trong bất kỳ bài viết nào về MC Thanh Bạch.

Tương tự, hậu ly hôn của diễn viên Việt Anh với vợ cũ. Cả 2 người vợ cũ của nam diễn viên liên tục đăng đàn facebook tố anh vô trách nhiệm, phụ bạc, trăng hoa nhưng lại tỏ ra... đáng thương.

Cụ thể mới đây nhất, Việt Anh khiến vợ đầu bức xúc, yêu cầu anh xóa ảnh con gái chung ra khỏi Facebook và tố nam diễn viên vô trách nhiệm, không một lần hỏi han và gặp con trong suốt 10 năm trời.

Tuy nhiên, cũng có nhiều cặp sau khi ly hôn thì liên tục tố xấu nhau trên mạng xã hội. Họ sẵn sàng đả kích công khai và thể hiện rõ suy nghĩ, không chạm mặt nhau nữa càng tốt.

Hay chuyện vợ chồng nghệ sĩ M và Đ hoặc L và B. Đối với hai cặp đôi này, cả hai người vợ đều bị tổn thương bởi tính trăng hoa của chồng. Nặng nề hơn, nghệ sĩ Đ còn bị chồng bạo hành, thậm chí ép buộc cô phải đưa tiền để anh cung phụng cho bồ nhí, vợ nhỏ.

Sau bao nhiêu ấm ức, chịu đựng, nhẫn nhịn... họ chia tay. Vì quá đau nên khi đường ai nấy đi, họ không muốn đụng mặt nhau nữa. Thời điểm, hai người đưa nhau ra tòa ly hôn cũng chính là lúc họ được mời tham gia chung một bộ phim điện ảnh. Nghệ sĩ Đ từ chối vì không muốn đóng chung phim với chồng.

Sau khi có quá nhiều lời năn nỉ, nhờ vả từ đạo diễn và ê-kíp, cô miễn cưỡng nhận lời. Một tuần quay chung liên tiếp, cả hai không ai nói với ai một lời nào. Chỉ lúc ra quay, cảnh trong phim buộc họ phải giao tiếp thì họ giao tiếp, đạo diễn vừa hô cắt, mỗi người một xó, không ngó ngàng tới nhau.

Tương tự, cặp vợ chồng nghệ sĩ L và B cũng vậy. Thời điểm vợ chồng căng thẳng muốn đưa nhau ra tòa cũng chính là lúc họ đang đóng chung một bộ phim truyền hình. Trớ trêu thay, trong phim, họ là một cặp đang yêu và chuẩn bị cưới.

Ngày quay cảnh đám cưới, cô dâu chú rể phải hôn nhau, mặt hai người đều u ám, nặng nề khiến cả đoàn phim vừa tức vừa mắc cười vì không quay được.

Sau cùng, bằng sự chuyên nghiệp của một nghệ sĩ thật sự, họ đã đóng xong cảnh đám cưới, dù rằng... chưa thật sự làm đạo diễn hài lòng. Nhưng ai cũng biết đó là sự cố gắng hết sức có thể của họ nên miễn cưỡng gật đầu cho qua cảnh khác.

Và cũng sau bộ phim đó, họ chính thức ly hôn. Dù là kẻ "cắm sừng" vợ nhưng B vẫn đưa ra những yêu cầu hết sức vô lý mới đồng ý ký vào giấy ly hôn. Vì không muốn làm ầm ĩ trên báo chí, sợ ảnh hưởng hình ảnh, công việc, L chấp nhận phần thiệt về mình để ly hôn nhanh chóng.

Và dĩ nhiên, sau khi đã đường ai nấy đi, họ chẳng bao giờ muốn thấy mặt nhau nữa.