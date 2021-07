Sự kiện đáng ngạc nhiên này xảy ra trên một tuyến đường cao tốc tại Mỹ, nơi có không ít người dân sở hữu máy bay riêng. Thực tế đã có không ít trường hợp máy bay con gặp trục trặc kỹ thuật và không thể bay tiếp, phải hạ cánh.

Chiếc máy bay trong bài không may gặp phải sự cố kỹ thuật. Theo tìm hiểu từ các nguồn tin chính thức, chiếc máy bay này đã gặp sự cố ở máy bơm xăng, không thể bay tiếp nên đã buộc phải hạ cánh. May thay, phi công đã có thể hạ cánh an toàn trên đoạn đường cao tốc này.

Hoảng hồn cảnh máy bay đáp xuống đường cao tốc - hành động của người tài xế gây bất ngờ

Đáng nói, người tài xế chiếc xe gắn camera hành trình ghi lại sự việc đã có hành động rất bất ngờ. Khi nhận thấy chiếc máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống đường cao tốc, anh này đã cố gắng cảnh báo các phương tiện khác xung quanh.

Ban đầu, anh chỉ bật đèn cảnh báo, sau đó là chuyển làn liên tục và bấm còi xe để gây chú ý. Khi dừng xe lại, người tài xế thậm chí còn đỗ chiếc xe của mình chắn ngang hai làn đường để những chiếc xe sau không thể lách vào phía trong nơi chiếc máy bay đang đỗ lại.

Thật bất ngờ với hành động cao cả này của người tài xế. Nếu không có hành động đó, rất có thể những chiếc xe phía sau không quan sát được tình hình và xảy ra va chạm không đáng có.