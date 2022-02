Chuyên gia vô tình bị con rắn nhỏ cắn vào ngón tay: Trải nghiệm tồi tệ nhất cuộc đời

Năm 2013, một chuyên gia về rắn có tên Rowland Griffin tới từ Đại học Kent, Anh đã vô tình bị một con rắn nước nhỏ cắn vào ngón tay giữa trong cuộc thám hiểm tại Vườn Quốc gia Laguna del Tigre (Guatemala) khi đang chờ những bảo vệ tại đây.

Chuyên gia về rắn Rowland Griffin. Ảnh: Indigo Expeditions

Tuy nhiên, vị chuyên gia này đã chủ quan khi vết cắn rất nhỏ và không gây cảm giác đau đớn gì. Thế nhưng hậu quả sau đó đã khiến vị chuyên gia phải ghi nhớ suốt đời và trở thành một trong những trải nghiệm mạnh mẽ trong cuộc đời nghiên cứu rắn của ông.

Ông cho biết sai lầm đầu tiên của mình chính là cầm một con ếch bằng tay không trước đó. Sai lầm thứ hai là đã quá chủ quan với con rắn bé nhỏ. Mùi của con ếch (con mồi yêu thích của rắn) đã khiến con rắn này tấn công vị chuyên gia.

Vết cắn gây ra đau đớn nhiều ngày liền. Ảnh: Rowland Griffin

Chỉ sau 10 phút thì vết cắn đã bắt đầu sưng tấy lên và có cảm giác đau đớn, bỏng rát sau đó 24 tiếng. Vết cắn tiếp tục hành hạ Griffin suốt đêm đầu tiên mà ông mô tả là trải nghiệm đau đớn nhất trong cuộc đời mình.

Sáng hôm sau, vết cắn đã phồng lên và tấy đỏ do chảy máu trong, nhìn giống với vết cắn do một con rắn độc viper hơn là một con rắn nước vô hại. Rất may là trong tuần kế tiếp thì vết thương có dấu hiệu giảm dần và ngón tay đã trở lại bình thường.

Đây là những triệu chứng chưa từng được ghi nhận về loài rắn nước nhỏ này trước đó. Do đó trải nghiệm của vị chuyên gia đã vô tình giúp ông có được một nghiên cứu khoa học chân thực nhất về nọc độc của loài rắn nước.

Rắn mắt mèo. Ảnh: Diaz Gamboa Luis

Loài rắn mà ông bị cắn có tên rắn mắt mèo nhiệt đới (tên khoa học là Leptodeira frenata). Đây là một loài rắn thuộc họ Rắn nước mà các nhà nghiên cứu vẫn còn rất ít thông tin về chúng. Đây là loài rắn bản địa ở Mexico và Trung Mỹ.

Răng nanh của chúng thuộc dạng năng nanh phía sau (rear-fanged), tức là răng nanh mọc sâu bên trong hàm thay vì ở trước như các loài rắn độc khác. Do đó không phải vết cắn nào của chúng cũng nguy hiểm.

Tại Việt Nam có một loài rắn có răng nanh sau vô cùng nguy hiểm nhưng thường bị cho là vô hại, đó là rắn hoa cỏ cổ đỏ hay còn gọi là rắn hoa học trò (tên khoa học: Rhabdophis subminiatus), xem chi tiết tại đây.

https://soha.vn/chuyen-gia-vo-tinh-bi-con-ran-nho-can-vao-ngon-tay-trai-nghiem-toi-te-nhat-cuoc-doi-20220207150657778.htm