Theo blogger quân sự Serhiy Sternenko, các đơn vị công binh của Quân đội Ukraine đang xây dựng các công sự bộ binh không thể phòng thủ, mà thực tế nên được gọi là các ‘công sự tử thần’.

Theo ông, các chiến hào này đang được binh lính thuộc Lữ đoàn Công binh 47 của Lực lượng Vũ trang Ukraine xây dựng trên các cánh đồng trống ở phía đông vùng Dnipropetrovsk, khu vực được coi là phòng tuyến dự bị nếu Quân đội Ukraine rút lui khỏi Donetsk.

“Bất cứ ai đưa người vào những chiến hào như vậy đều đang kết án tử hình họ. Đặc biệt là khi những công sự như vậy được xây dựng bởi các nhà thầu dân sự, chứ không phải là một đội kỹ sư quân sự” - Sternenko viết khi công bố những bức ảnh, nhưng không cho biết chúng được chụp theo hướng nào.

Các bức ảnh thực sự cho thấy những chiến hào được đào trên các cánh đồng trống, nơi không một đơn vị bộ binh nào có cơ hội sống sót nếu phải phòng thủ ở khu vực này.

Theo chuyên gia quân sự Ukraine, những chiến hào, công sự như vậy sẽ bị các phi công điều khiển máy bay không người lái hoặc pháo binh Nga phá hủy chỉ trong vài phút hoặc các phi công của Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga chỉ cần một lần xuất kích là có thể san phẳng chúng.

Điều đáng chú ý là những gì đang diễn ra hiện nay chính xác là những gì các chuyên gia quân sự Ukraine và phương Tây đã cảnh báo trước đó.

Họ lưu ý rằng, sau khi rút lui khỏi những cứ điểm cuối cùng ở Donbass thuộc tỉnh Donetsk, Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ buộc phải đào chiến hào trên các cánh đồng trống của tỉnh Dnipropetrovsk.

Đây phần lớn là lý do tại sao các nhóm quân Nga từ tây Donetsk hiện đang nhanh chóng mở rộng sự hiện diện của họ trong khu vực Dnipropetrovsk, chiếm hết thành trì này đến thành trì khác từ tay lực lượng Ukraine.

Và cũng chính vì lý do này, các chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine rất ngần ngại rời khỏi lãnh thổ Donetsk, vì các vị trí phòng thủ trong khu vực này đã được thiết lập rất kiên cố kể từ năm 2014 đến nay, còn các khu vực khác hầu như không có hệ thống phòng thủ được xây dựng chính quy.