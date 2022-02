Chuyên gia thời tiết: Miền Bắc vẫn còn nhiều đợt rét nữa

Đúng như dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh và liên tục được tăng cường từ ngày 29/1, tức ngày 27 tháng Chạp Tết Nguyên đán Nhâm Dần đến nay, thời tiết các tỉnh miền Bắc thường xuyên trong tình trạng rét đậm, rét hại kéo dài, kèm theo là những cơn mưa nhỏ, mưa phùn.

Nhiệt độ giảm sâu cộng với trời mưa phùn, mưa nhỏ, độ ẩm không khí cao nên người dân cảm nhận rõ thời tiết tê tái, thậm chí có cảm giác rét buốt.

Chuyên gia dự báo, các tỉnh Bắc bộ sẽ còn tiếp tục chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh nên mưa nhỏ, mưa phùn sẽ còn duy trì trong hết tháng 2 và kéo dài đến khoảng đầu tháng 3.

"Khu vực Bắc Bộ sẽ còn chịu tác động của không khí lạnh trong tháng 3 và có thể gây ra các đợt rét, thậm chí còn có thể gây rét đậm, rét hại, tuy nhiên không kéo dài. Các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta trong giai đoạn này chủ yếu lệch Đông, nên khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù," Phó Giám đốc Hoàng Phúc Lâm thông tin trên TTXVN.

Tháng 3, nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng từ 0-0,5 độ C (tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ thấp hơn từ 0,5-1 độ C).

Trong những ngày vừa qua, thời tiết các tỉnh miền Bắc liên tục có mưa phùn, mưa nhỏ. Đặc biệt, thời tiết nồm ẩm khiến nền nhà, tường trong các hộ gia đình liên tục trong tình trạng ẩm ướt. Điều kiện thời tiết này sẽ khiến người dân có nguy cơ cao bị các bệnh về đường hô hấp.



Lý giải về hiện tượng thời tiết trên, trao đổi với PV báo Thanh niên, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, các tỉnh Bắc bộ liên tục đón không khí lạnh và liên tục được bổ sung nên thời gian này được coi là mùa mưa phùn, mưa nhỏ.

Trong thời gian này, khối không khí lạnh di chuyển xuống phía nam và lệch đông khá nhanh, tạo ra trường gió đông bắc, gió trường đông đông nam mang theo hơi ẩm từ biển vào đất liền nên mưa phùn, mưa nhỏ khá phổ biến.

Đặc biệt, trong năm nay, các đợt không khí lạnh tác động đến các tỉnh miền Bắc là thường xuyên, liên tục, di chuyển phía đông nhiều hơn nên có mưa phùn, mưa nhỏ kéo dài nhiều hơn so với những năm trước đây.

Cụ thể, trong năm 2021, không khí lạnh di chuyển xuống phía nam thì Bắc bộ nằm trọn trong vùng không khí lạnh nên sẽ có rét khô. Trời rét về ban đêm, ban ngày có nắng. Còn năm nay, không khí lạnh chủ yếu là lệch đông nên thời tiết mưa phùn, mưa nhỏ nhiều, nồm ẩm gây ra trong những ngày vừa qua.

Dự báo từ ngày 20 - 22/2, các tỉnh Bắc bộ có rét hại trên diện rộng, vùng núi cao khả năng cao sẽ xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, nhiệt độ Hà Nội ngày 21/2 là 9-11 độ C, đôi lúc trời có nắng sau đó nhích dần mỗi ngày 2-5 độ C, đến cuối tuần cao nhất ở mức 21 độ C.