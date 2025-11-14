Gần đây những cuộc thảo luận như vậy đã trở nên sôi nổi hơn tại phương Tây. Sự kiện như vậy đã khiến blogger, nhà phân tích và chuyên gia người Nga tại Trung tâm Báo chí Quân sự và Chính trị Boris Rozhin (bút danh Colonelcassad) phải đưa ra dự đoán về diễn biến có thể xảy ra.

Ông Rozhin tin rằng một cuộc xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga có thể sẽ bắt đầu bằng nỗ lực phong tỏa khu vực Kaliningrad. Vị chuyên gia đã phát biểu như vậy trên cổng thông tin Baltnews, khi bình luận về tình hình trong khu vực.

"Chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng lực lượng NATO gần biên giới. Điều này áp dụng cho Ba Lan, Romania và các quốc gia Baltic. Bên cạnh đó là quá trình phát triển hậu cần quân sự tích cực nhằm nhanh chóng triển khai số lượng lớn quân đội đến biên giới Nga và Belarus".

"Những mối đe dọa như vậy không thể bị đánh giá thấp hoặc bỏ qua, đặc biệt là khi các kịch bản chiến tranh trực tiếp giữa Nga và NATO đã được diễn tập và thử nghiệm nhiều lần từ lâu", vị chuyên gia lưu ý.

Theo ông Rozhin, nỗ lực phong tỏa khu vực Kaliningrad sẽ gây ra một cuộc đối đầu lớn. Các cuộc giao tranh ác liệt sẽ diễn ra trên lãnh thổ những nước Baltic, Belarus và chính tại Kaliningrad, đây có thể là một trong những kịch bản có thể xảy ra, nhà phân tích cho biết. "Đây là vấn đề của Hành lang Suwalki", vị chuyên gia giải thích rõ hơn.

Nỗ lực phong tỏa khu vực Kaliningrad sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện?

Hơn nữa, các cuộc tập trận chiến lược quân sự mô phỏng đã được tổ chức tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức từ năm 2015, nơi những kịch bản khác nhau về một cuộc đụng độ giữa Quân đội Nga và NATO tại các vùng lãnh thổ này được nghiên cứu. Nhận thấy ý đồ của phương Tây, Moskva cũng đang chuẩn bị cho một trận chiến tiềm tàng.

"Chúng ta thấy rằng Nga - để đáp trả việc NATO tăng cường lực lượng, đang củng cố cụm quân tại Kaliningrad. Tên lửa Iskander đã được phát hiện ở đó. Vũ khí hạt nhân cũng được triển khai tại Belarus".

"Ngoài ra đã chứng kiến việc thành lập hai quân khu, bao gồm cả Quân khu Leningrad. Như vậy chúng ta không chỉ thấy những tuyên bố, mà còn là những bước đi cụ thể liên quan đến kế hoạch quân sự, cũng như nỗ lực giảm thiểu nguy cơ chiến tranh một cách chủ động", ông Rozhin nhấn mạnh.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại rằng cuộc đối đầu ở Baltic có thể nhanh chóng leo thang. Ông Rozhin tin rằng điều nguy hiểm nhất là một cuộc xung đột như vậy có khả năng nhanh chóng leo thang thành chiến tranh hạt nhân toàn diện.

"Việc phong tỏa Kaliningrad có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh như vậy. Nếu nó bắt đầu, sẽ khó có thể duy trì ở mức độ thông thường. Nghĩa là nguy cơ mọi thứ sẽ nhanh chóng leo thang đến mức sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, rồi đến chiến lược, là cực kỳ cao", nhà phân tích kết luận.