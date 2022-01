Chuyên gia phong thủy chỉ ra các cây mang tài lộc vào nhà dịp Tết, chỉ trừ loại cây này!

Việc sử dụng hoa tươi hay cây cảnh đặt trước cửa nhà mỗi dịp Tết đến xuân về là điều dễ dàng bắt gặp ở các gia đình hiện nay. Vì ngoài việc trang trí, giúp căn nhà tràn ngập sắc màu và sức sống, có những loại hoa tươi và cây cảnh còn mang lại tài lộc, giúp tài vận của gia chủ hanh thông vào dịp đầu xuân năm mới.



Theo đó, chuyên gia phong thủy đã chỉ ra 4 loại cây mang tài lộc vào nhà dịp Tết, đồng thời nhắc nhở các gia đình nên tránh đặt 1 loại cây này trước cửa để không làm ảnh hưởng tới vận khí của gia chủ trong năm mới 2022.

4 loại cây mang tài lộc vào nhà





Nên đặt cây đào trước cửa

Trong phong thủy, đào là loại cây mang đủ các yếu tố của ngũ hành, bao gồm sự trường thọ, vui vẻ, bình an, may mắn và hòa thuận.

Chính vì vậy, các chuyên gia phong thủy kiến nghị vào dịp đầu xuân năm mới các gia đình nên đặt trước cửa một cây đào để giúp gia chủ chiêu tài rước lộc, mọi sự hanh thông, gia đình ấm cúng hòa thuận.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, cây đào còn được người xưa nhận định là loại cây trấn được bách quỷ, chính vì vậy có không ít gia đình tin rằng trước cửa nhà trồng đào sẽ giúp gia đình trấn tà ma quấy phá, nhờ vậy mà tránh được những điều không may mắn, mọi sự sẽ hanh thông hơn.

Do đó, vào dịp Tết đến xuân về khi còn phân vân chưa biết đặt chậu cây đào ở đâu cho phù hợp, thì các gia đình có thể tham khảo đặt ở ngay trước cửa. Như vậy vừa giúp tiết kiệm không gian trong nhà, vừa mang ý nghĩa tốt đẹp trong phong thủy lại làm đẹp “mặt tiền” cho gia chủ.

Nên đặt cây lựu trước cửa

Từ xa xưa, cây lựu đã được giới quan lại, hoàng tộc nhận định là loài cây mang điềm lành. Lý do là vì những quả lựu khi chín thường mang sắc đỏ rực rỡ trùng với màu may mắn trong phong thủy. Do đó, cây lựu thường được trồng rất nhiều trong nhà quan lại và hoàng thân quốc thích.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, cây lựu còn là mệnh danh là “đa tử đa phúc” tức là “đông con đông cháu nhiều hạnh phúc”.

Chính vì vậy, việc trồng hoặc đặt chậu cây lựu trước cửa nhà không chỉ đem đến những điều may mắn mà còn tượng trưng như một lời chúc phúc cho gia đình con cháu đuề huề vui vầy hạnh phúc.

Do đó, chuyên gia phong thủy kiến nghị các gia đình nếu có điều kiện có thể lựa chọn loại cây này đặt trước cửa.

Nên đặt cây quất trước cửa nhà

Cây quất được mệnh danh là loại cây mang lại nhiều điều may mắn và tài lộc cho gia chủ. Vì những quả quất vàng tươi rực rỡ trên những nhành lộc non mơn mởn giống như những thỏi vàng lấp lánh, do đó việc đặt những chậu quất trước cửa nhà vào dịp năm mới sẽ giúp gia chủ chiêu tài hút lộc vào nhà.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, chứ Hán của cây quất là 桔 gần giống với từ 吉 trong 吉祥 có nghĩa là cát tường. Chính vì vậy, vào mỗi dịp tết đến xuân về rất nhiều gia đình yêu thích và đặt loại cây cát tường này trước cửa nhà để mong một năm tài lộc may mắn.

Nên đặt cây hoa hải đường trước cửa

Theo phong thủy, hoa Hải Đường tượng trưng cho anh em hòa thuận, gia đình yên vui. Với những gia đình làm ăn buôn bán thì đây còn là loại cây đem đến sự may mắn, làm ăn buôn bán hanh thông.

Ảnh minh họa

Hơn nữa hoa Hải Đường còn được mệnh danh là hoa của mùa xuân, do đó chuyên gia phong thủy kiến nghị các gia đình nên đặt trước cửa nhà một cây hoa hải đường vào dịp Tết. Vì nó không chỉ tô điểm sắc đỏ rực rỡ cho căn nhà mà còn đem lại tài lộc cho gia chủ.

Tuyệt đối không nên đặt cây dâu tằm trước cửa nhà

Vào những ngày thường việc đặt chậu cây dâu tằm trước cửa nhà đã là điều không may mắn vì âm Hán Việt của cây dâu tằm là “tang thụ” (桑树: Sāngshù), trùng âm đọc với từ “tang” trong “tang sự” (丧事: Sāngshì).

Ảnh minh họa

Do đó, chuyên gia phong thủy kiến nghị các gia đình không nên đặt cây dâu tằm trước cửa nhà, đặc biệt là vào dịp đầu xuân năm mới để tránh ảnh hưởng tới hòa khí của các thành viên trong gia đình.