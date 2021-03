Chuyên gia Philippines: Đại dịch năm 2020 và bài học Việt Nam dạy thế giới về quản trị

Bài viết được lược dịch từ bài bình luận của nhà nghiên cứu người Philippnes Richard Heydarian đăng trên tờ Nikkei Asian Review.

Ông là tác giả của "The Indo-Pacific: Trump, China and the New Struggle for Global Mastery" (Ấn Độ - Thái Bình Dương: Trumg, Trung Quốc và sự cạnh tranh mới để trở thành bá chủ toàn cầu).