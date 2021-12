Báo Mỹ: UAV Thổ và tên lửa Javelin cũng không "cứu" được QĐ Ukraine, vì sao?

Ukraine liệu có vui mừng quá sớm?

Theo các nhà phân tích của tờ Forbes (Mỹ), khi các lực lượng cơ giới hóa Nga tập trung gần biên giới Ukraine, người dân địa phương và dư luận quốc tế lo ngại rằng, một cuộc xung đột quy mô lớn sẽ nổ ra giữa Moscow và Kiev.

Ngày càng có nhiều xe tăng Nga đã được nâng cấp để có thể chống lại các loại vũ khí mới nhất của Ukraine, bao gồm tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) FGM-148 Javelin do Mỹ và UAV TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp.

Theo đánh giá, cả hai loại vũ khí mới này, đều là mối đe dọa chết người đối với vỏ xe thiết giáp và khả năng bảo vệ của phần nóc xe tăng, nơi được bảo vệ yếu hơn nhiều so với các bộ phận khác.

Tên lửa chống tăng Javelin (phiên bản mới nhất), có tầm bắn tối đa khoảng 5 km, tỷ lệ trúng đích cực cao. Đặc biệt là tên lửa còn có chế độ tấn công "đột nóc", tức là tên lửa tấn công từ trên cao đâm thẳng xuống phần nóc xe, nơi được bảo vệ yếu nhất.

ATGM FGM-148 Javelin trong cuộc diễu hành của Quân đội Ukraine.

Với phương thức tấn công như vậy, Javelin có khả năng tiêu diệt gần như mọi loại xe tăng. Đồng thời, nó cũng hạn chế tối đa sự lộ diện của người điều khiển.

Giá mỗi quả tên lửa Javelin vào khoảng 80.000 đến 100.000 USD.

Vào tháng 12/2017, Mỹ lần đầu tiên phê duyệt việc xuất khẩu tên lửa Javelin cho Ukraine. Năm 2018, Ukraine đã nhận được 210 tên lửa và 37 bệ phóng. Năm 2020, Ukraine nhận thêm 150 tên lửa và 10 bệ phóng.

Vào mùa thu năm 2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê duyệt việc cung cấp một lô tên lửa Javelin nữa cho Ukraine. Có thông tin cho rằng, chính quyền Biden đang xem xét tiếp tục cung cấp cho Ukraine tên lửa Javelin, để tăng cường sức mạnh chống lại Nga của nước này.

Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, là loại máy bay không người lái vũ trang, có tầm hoạt động tương đối ngắn, nhưng có thể mang tới 4 loại vũ khí chính xác, bao gồm cả tên lửa chống tăng MAM-L.

Năm 2020, máy bay không người lái TB2 với đơn giá 5-10 triệu USD/chiếc, đã phá hủy hàng trăm phương tiện quân sự trong các cuộc xung đột tại Libya, Syria, Armenia và Azerbaijan.

Quân đội Ukraine đã nhận được lô 12 UAV TB2 đầu tiên vào năm 2019, tiếp theo là 5 chiếc nữa; Ukraine đang có kế hoạch mua tiếp 48 UAV TB2.

Tháng 10/2021, Ukraine lần đầu tiên sử dụng UAV TB2 trong thực chiến, máy bay đã tấn công chính xác vị trí một khẩu pháo lựu 122mm D-30 của dân quân ly khai ở miền đông Ukraine.

Video cuộc tấn công của UAV Ukraine nhằm vào một khẩu đội pháo D-30 của dân quân thân Nga ở giới tuyến Donbass hôm 26/10.

Các giải pháp bảo vệ mới cho xe tăng Nga

Quân đội Nga hiện đang thử nghiệm ít nhất hai giải pháp mới, để chống lại các mối đe dọa từ các cuộc tấn công của những vũ khí trên. Giải pháp đầu tiên là lắp một lớp giáp lồng (hay còn gọi là giáp nan), giống như một "chiếc ô" trên đầu xe tăng.

Lớp giáp lồng này được thiết kế để vô hiệu hóa sức mạnh của tên lửa chống tăng và đã được lắp trên các xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 và T-80 của Nga.

Tuy nhiên việc lắp giáp lồng phía trên không được tiêu chuẩn hóa, việc này cho thấy, đây có thể chỉ là giải pháp tạm thời, được lắp cho các xe tăng tham gia chiến đấu trực tiếp ở Miền Đông, để giải quyết các tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

Những loại giáp lồng thường được lắp tăng cường ở giáp bên hông hoặc giáp sau của xe tăng, để tăng khả năng bảo vệ trước các cuộc tấn công từ mặt đất. Còn giáp lồng mới của quân đội Nga, dường như nhằm bảo vệ trước các cuộc tấn công từ phía trên.

Chiếc xe tăng của Nga trang bị một loại giáp trên tháp pháo được thiết kế đặc biệt để chống lại các cuộc tấn công từ trên không

Tuy nhiên, cả tên lửa Javelin và MAM-L đều sử dụng đầu đạn song song hai tầng (đầu đạn Tandem), được thiết kế để tấn công xe trang bị giáp hộp và giáp phản ứng nổ (ERA); nên lớp giáp mới được lắp trên xe tăng Nga sẽ không đủ khả năng bảo vệ.

Tuy nhiên lớp giáp lồng này lại rất hiệu quả, để chống lại UAV tự sát, lựu đạn và bom nhỏ do UAV quadrotor thả xuống. Đây cũng là những phương thức tấn công phổ biến nhất, được cả hai bên sử dụng ở chiến trường miền đông Ukraine.

Một phương pháp khác được các xe tăng Nga sử dụng, để chống lại các cuộc tấn công của hai loại vũ khí trên, là hệ thống bảo vệ tích cực. Hệ thống sử dụng thiết bị phóng nhiệt, được lắp trên ống thông hơi của xe tăng, hoặc có thể lắp ở phía sau tháp pháo.

Do tên lửa Javelin sử dụng phương pháp dẫn đường hồng ngoại, nên đạn bẫy nhiệt có thể được sử dụng, để "đánh lừa" đầu dò tìm tia hồng ngoại của tên lửa.

Đáng chú ý là một số xe tăng của Nga còn được trang bị hệ thống "bảo vệ mềm", hệ thống này có thể cảnh báo kíp xe đang có tên lửa đang bay tới và tự động sử dụng thiết bị gây nhiễu hồng ngoại để bảo vệ xe tăng, khiến tên lửa bay tới có thể đi chệch mục tiêu.

Xe tăng của lực lượng thân Nga ở Donbass.

Vũ khí nào mới có thể "thay đổi cuộc chơi"?

Mặc dù mục đích và hiệu quả của các giải pháp bảo vệ xe tăng Nga hiện nay vẫn còn gây tranh cãi; nhưng liệu Ukraine có thể dựa vào tên lửa Javelin và UAV TB2 để chống lại quân đội Nga hay không?

Mặc dù các UAV TB2 đóng vai trò chính trong ba cuộc chiến vào năm 2020 (Syria, Lybia và Nagorno-Karabakh), nhưng chúng chưa thực sự đối mặt với một hệ thống phòng không lớn, được kết cấu bởi các máy bay chiến đấu tiên tiến và tên lửa phòng không hiện đại như của Nga.

Trên chiến trường ở Libya, các UAV TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ đã phá hủy 9 hệ thống phòng không tầm ngắn Pantsir-S1 tương đối hiện đại do Nga sản xuất; nhưng Thổ Nhĩ Kỳ đã phải trả giá ít nhất là 14 chiếc TB2 đã bị phá hủy.

Ngược lại, Ukraine không có đủ máy bay không người lái TB2, cũng như không thể đối phó hiệu quả với các hệ thống phòng không tiên tiến và dày đặc hơn của Nga.

Ngoài ra, nếu xung đột quy mô lớn giữa Nga và Ukraine thực sự nổ ra, UAV TB2 của Ukraine có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng tên lửa dẫn đường chính xác trên mặt đất và trên không của Nga; hay còn gọi là bước "làm quang chiến trường", trước khi các lực lượng khác bước vào chiến đấu.

Tổ hợp pháo – tên lửa phòng không Pantsir-S1 khai hỏa. Video: Sputnik

Do vậy, dù máy bay không người lái có thể gây ra mối đe dọa cho các lực lượng mặt đất của Nga, nhưng chúng dường như dễ bị tổn thất nghiêm trọng và nhanh chóng, trong các cuộc chiến tranh cường độ cao.

Còn tên lửa Javelin của Ukraine có thể gây ra mối đe dọa lớn hơn đối với quân đội Nga. Tuy nhiên, Ukraine chỉ có hơn 50 bệ phóng tên lửa Javelin và khoảng 400 tên lửa, số lượng như vậy là quá nhỏ.

Chưa hết, hiện nay, quân đội Ukraine vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được tên lửa Javelin, để có thể phát huy hết sức mạnh của chúng trên chiến trường.

Và một giải pháp chống tên lửa chống tăng hiệu quả, đó là sử dụng pháo binh tầm xa. Thật không may cho Ukraine, quân đội Nga được biết đến với số lượng pháo binh quá hùng hậu.

Đi cùng với lực lượng pháo binh hùng hậu, là hệ thống giám sát mới và thiết bị tác chiến điện tử mà quân đội Nga trang bị, nên khả năng sát thương của pháo binh nước này đã được cải thiện đáng kể.

Do đó, dù tên lửa Javelin đã nâng cao sức mạnh của Ukraine trước quân đội Nga, nhưng chúng không thể giải quyết được những thách thức an ninh to lớn mà Ukraine phải đối mặt.