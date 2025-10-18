Chuyên gia Malaysia thừa nhận đội nhà có thể nhận thêm “tin dữ” từ FIFA

Sau khi nhận văn bản đầy đủ từ FIFA, LĐBĐ Malaysia đã gửi đơn kháng cáo. Đội ngũ luật sư của LĐBĐ Malaysia cho biết kết quả kháng cáo dự kiến sẽ có vào ngày 30/10.

Chuyên gia bóng đá người Malaysia Mohd Sadek Mustaffa bày tỏ quan điểm:

"Dù muốn hay không, chuyện này cũng đã xảy ra rồi. Chúng ta chỉ có thể hy vọng phán quyết kháng cáo sẽ có lợi cho chúng ta. Đồng thời, các cầu thủ trong nước cần tiếp tục chiến đấu mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này”.

Chuyên gia bóng đá người Malaysia Mohd Sadek Mustaffa

Tuy nhiên, ông Mohd Sadek Mustaffa cũng cảnh báo rằng LĐBĐ Malaysia cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp kháng cáo không thành công:

“Nếu FIFA bác đơn kháng cáo, LĐBĐ châu Á có thể sẽ đưa ra án phạt bổ sung. Điều quan trọng nhất với LĐBĐ Malaysia lúc này là tránh bị cấm hoạt động và bảo vệ được các cầu thủ”.

Dự luận Malaysia lo ngại đội nhà có thể bị xử thua 2 trận gặp Việt Nam và Nepal thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Nếu để mất 6 điểm vào tay các đối thủ, tuyển Malaysia sẽ gặp bất lợi rất lớn trong cuộc đua tới ngôi đầu bảng.

Ông Mohd Sadek Mustaffa cho rằng còn một vấn đề khác mà tuyển Malaysia có thể phải đối mặt: “Nếu kết quả 2 trận đấu bị đảo ngược và chiến thắng được trao cho các đội Việt Nam và Nepal, thứ hạng của Malaysia trên BXH FIFA sẽ bị ảnh hưởng bởi FIFA sẽ trừ hàng loạt điểm số. Bên cạnh đó, những chiến thắng trong các trận giao hữu với Singapore và Palestine cũng có thể bị hủy bỏ kéo theo đó là hàng loạt điểm số mất đi”.

Đội tuyển Malaysia có nguy cơ bị xử thua nhiều trận đấu

Theo tính toán tạm thời, đội tuyển Malaysia đã leo lên hạng 118 thế giới trên BXH FIFA. Đây là thứ hạng cao nhất của họ kể từ năm 2005. Nhưng nếu bị xử thua 2 trận gặp Việt Nam và Nepal, đội bóng áo vàng có nguy cơ tụt hàng chục bậc trên BXH.