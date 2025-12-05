Chuyên gia: “Malaysia cần đánh bại U22 Việt Nam nếu muốn vô địch SEA Games”

Môn bóng đá nam tại SEA Games 33 đã bắt đầu từ ngày 3/12 và U22 Việt Nam chỉ giành được chiến thắng sát nút 2-1 trước Lào. Theo chuyên gia bóng đá người Malaysia, Zakaria Rahim thì dự theo kết quả này, “Hổ Mã Lai” không thể xem thường khả năng của U22 Lào trước trận đấu vào ngày 7/12 tới.

Tuy nhiên, chuyên gia bóng đá địa phương Zakaria Rahim nhấn mạnh rằng, dựa trên danh sách cầu thủ hiện tại của HLV Nafuzi Zain, U22 Malaysia cần phải làm điều gì đó lớn hơn để có được kết quả tốt nhất, đặc biệt là khi đối đầu với U22 Việt Nam.

Chuyên gia Zakaria Rahim đánh giá chủ nhà Thái Lan (ở bảng A) và Indonesia (bảng C) là hai ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch, trong khi bảng B sẽ chứng kiến ​​sự cạnh tranh quyết liệt giữa Malaysia và Việt Nam.

"Thái Lan và Indonesia được xem là những ứng cử viên sáng giá cho suất vào bán kết, trong khi Malaysia cần phải cạnh tranh với U22 Việt Nam. Malaysia cần ít nhất ba điểm với hiệu số bàn thắng bại lớn, đặc biệt là trước Lào, để có thể cạnh tranh cho một suất vào bán kết.

Singapore ở bảng A và Myanmar ở bảng C được dự đoán sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt (cho vị trí nhì bảng có thành tích tốt nhất trong ba bảng). Nếu Malaysia thắng Lào trong khi Singapore hòa Timor Leste và Philippines hòa Myanmar, thì Malaysia vẫn sẽ giành quyền đi tiếp dù có thua Việt Nam.

Dù sao đi nữa, để có triển vọng giành huy chương vàng hay lọt vào chung kết, Malaysia cần phải đánh bại U22 Việt Nam như một lời cảnh báo cho Thái Lan và Indonesia. Nhìn vào quá trình chuẩn bị của đội, có vẻ như sẽ rất khó khăn vì ai cũng biết Việt Nam rất giỏi trong việc đào tạo đội trẻ “ – chuyên gia Zakaria Rahim nhận định.

Chuyên gia Zakaria Rahim cho rằng U22 Malaysia cần đánh bại U22 Việt Nam nếu muốn nghĩ tới HCV SEA Games.

Chuyên gia Zakaria Rahim cũng thể hiện sự lo lắng khi nói về lực lượng của đội nhà: “Malaysia vẫn còn hy vọng lọt vào bán kết với tư cách là đội nhì bảng. Đội cần phải làm điều gì đó lớn lao để có được kết quả tích cực, nhưng hiện tại chúng tôi không thấy đội hình tốt nhất để thách thức các đối thủ”.

Cần lưu ý rằng đã 14 năm trôi qua, Malaysia không thể giành HCV tại SEA Games. Lần gần nhất mà họ vô địch đã từ SEA Games 2011 ở Indonesia.

Tại đại hội năm nay, U22 Malaysia vẫn đang gặp khó về lực lượng, do một số trụ cột buộc phải vắng mặt vì lý do các đội bóng chủ quản từ chối nhả quân. Ngược lại thì với U22 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik vẫn sở hữu lực lượng có thể coi là mạnh nhất khi hành quân sang Thái Lan.