Theo quan điểm của nhà sử học quân sự Sönke Neitzel nêu trong bài viết của mình cho tờ “Báo Tổng hợp Frankfurt” (Frankfurter Allgemeine Zeitung), Quân đội Đức (Bundeswehr) là một cấu trúc bất lực và hoàn toàn không hiệu quả, có quá nhiều điểm yếu nên cần được cải cách cấp bách và triệt để.

Ông chỉ rõ rằng, Quân đội Đức hiện nay là một tổ chức yếu kém, cơ cấu bất hợp lý, có quá nhiều quản lý và ít binh lính, đồng thời cũng không có khả năng thích ứng với chiến tranh hiện đại

Ông nêu ví dụ về việc không mua được máy bay không người lái và các thiết bị khác trong thời gian qua có nguyên nhân chính là do sự quan liêu hóa của Bộ Quốc phòng, bởi các quan chức Bộ chỉ huy cao nhất của lực lượng vũ trang đã dành cả ngày để trao đổi ý kiến trong các nhóm công tác.

Ông nêu thêm rằng, trong số 180.000 quân nhân, chưa đến một nửa số này phục vụ trong các đơn vị chiến đấu, tỷ lệ đó cho thấy quân đội có quá nhiều người quản lý và quá ít binh lính.

“Một số lượng lớn các sĩ quan tham mưu cao tuổi đã đảm nhiệm các nhiệm vụ hành chính trong nhiều năm. Với một cơ cấu quá cồng kềnh như vậy, một đội quân không thể hướng đến một thành công bền vững” - nhà sử học lưu ý.

Nói về nguyên nhân của tình hình hiện tại, ông Sönke Neitzel nhấn mạnh rằng, chúng là kết quả của nhiều thập kỷ hòa bình.

Trong một quân đội thời bình, phần thưởng không phải là kết quả quân sự tốt nhất, mà là “sự thực hiện quy trình một cách hoàn hảo” và trong một cấu trúc như vậy, không ai muốn đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm.

Nhà sử học Sönke Neitzel lưu ý, Quân đội Đức (Bundeswehr) hiện cần một “cuộc tái thiết toàn diện” và điều này phải được thực hiện bởi người đứng đầu Bộ Quốc phòng Đức hiện tại là ông Boris Pistoruis, ông này cần phải khởi xướng một “cuộc cải cách sâu rộng” về cơ cấu và văn hóa của quân đội Đức,

Cần nói thêm rằng, trong thời gian qua vị Tổng tư lệnh Bundeswehr thường xuyên nói về sự cần thiết phải chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự trực tiếp với Nga có thể bắt đầu trong vòng năm năm tới, nhưng ông không có biện pháp thực tế mà chỉ thường đưa ra những bài phát biểu màu mè về vai trò của Quân đội trong “thời đại mới”.

Đề xuất các giải pháp cụ thể cho vấn đề này, nhà sử học Đức tin rằng, Bundeswehr nên cắt giảm các vị trí không cần thiết, giới hạn tỷ lệ các sĩ quan chỉ huy và nhân viên phi quân sự xuống còn 30% tổng số biến chế để tăng số lượng binh sĩ trực tiếp chiến đấu.

Bên cạnh đó, các đơn vị chiến đấu phải được trang bị đầy đủ các trang bị, vũ khí tiên tiến, được huấn luyện bài bản sát với yêu cầu thực chiến, để họ khẩn trương thích ứng với công nghệ quân sự hiện đại và bắt kịp những yêu cầu của một cuộc chiến tranh hiện đại.