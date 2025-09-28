Chuyên gia chỉ ra những yếu tố bất thường của cơn bão số 10 Bualoi

Bualoi là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh (khoảng 30-35 km/giờ, gần gấp đôi tốc độ thông thường của các cơn bão trên Biển Đông). Cường độ bão mạnh, càng di chuyển vào gần bờ bão càng có xu hướng mạnh thêm, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Về nguyên nhân bão số 10 Bualoi di chuyển với tốc độ hiếm gặp, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hệ thống áp cao cận nhiệt đới (yếu tố hoàn lưu quy mô lớn thường tác động tới hướng di chuyển và tốc độ của cơn bão) đang hoạt động khá ổn định.

"Cơn bão này hiện ở phía Nam của áp cao cận nhiệt đới. Như vậy đới gió phía Nam của áp cao cận nhiệt đới là một trong những yếu tố thúc đẩy, làm cho tốc độ di chuyển của cơn bão nhanh hơn", ông Khiêm nói.

Bão số 10 Bualoi vẫn đang di chuyển rất nhanh. (Nguồn: NCHMF)

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia chia sẻ thêm các điểm khác biệt về cường độ, mức độ nguy hiểm của cơn bão số 10 Bualoi so với những cơn bão gần đây di chuyển vào Biển Đông.

"Hoàn lưu bão rộng, vành mây phía tây của bão gây mưa sớm. Dù trên biển và cường độ cực đại của bão không mạnh như bão số 9 Ragasa nhưng do không bị suy yếu nhiều nên tác động đến đất liền nước ta sẽ mạnh hơn nhiều.

Bão đi nhanh, hoàn lưu trước bão gây mưa từ xa, quá trình di chuyển vào đất liền ít bị suy yếu. Mưa lớn xảy ra trước, ngay từ chiều tối nay 27/9. Mưa dịch dần từ Quảng Ngãi ra Bắc Bộ.

Trên đất liền, từ chiều 28/9, gió bão sẽ mạnh dần lên trên khu vực Quảng Trị - Thanh Hóa", ông Lâm thông tin các yếu tố bất thường về quỹ đạo, tốc độ di chuyển, cũng như khả năng tăng cường độ của cơn bão số 10 Bualoi.

Hiếm có cơn bão nào di chuyển với tốc độ 30-35km/h, có lúc lên tới 40km/h. Theo thống kê của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, gần nhất là cơn bão Haiyan năm 2013 cũng di chuyển khá nhanh như bão số 10 Bualoi.

Theo đánh giá của ông Lâm, bão di chuyển nhanh, thời gian chúng ta chịu ảnh hưởng của gió mạnh và mưa lớn càng ngắn. Bão đến nhanh và hết nhanh nhưng tổng lượng mưa lên đến 200-400mm trong thời gian ngắn thì cường suất mưa trong một giờ rất lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập úng đô thị lần này cũng cao. Đó là vừa là lợi nhưng cũng là bất lợi.

"Những cơn bão di chuyển chậm thông thường có thể tích tụ năng lượng dễ hơn, có khả năng đổi hướng, thay đổi các đặc điểm của bão. Cơn số 10 Bualoi di chuyển nhanh, việc thay đổi các đặc điểm, đặc biệt thay đổi hướng tương đối khó nên phương án cao nhất hiện tại, bão hướng vào Hà Tĩnh - Quảng Bình (cũ)", ông Lâm chia sẻ.

Từ chiều tối 27/9, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ gần sáng 28/9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội, sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh, đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn.

Đối với khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu), dự báo từ gần sáng 28/9 gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-5 m, biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền.

Từ chiều 28/9, trên đất liền Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 giật cấp 14, sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ Nam Quảng Trị đến TP Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7 giật cấp 8-9, cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió.

Từ nay đến 30/9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến 100-300 mm, cục bộ trên 450 mm. Trong đó, đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị dao động 200-400 mm, có nơi trên 600 mm.

Trước mức độ nguy hiểm của bão số 10 Bualoi, ông Lâm khuyến nghị, các cấp chính quyền tăng cường tuyên truyền và chủ động triển khai các phương án, biện pháp phòng, tránh khi có bão, áp thấp nhiệt đới; luôn cảnh giác, theo dõi sát các dự báo, cảnh báo về hoạt động của các cơn bão trên khu vực Biển Đông.

Người dân cần cập nhật thông tin dự báo qua các phương tiện thông tin đại chúng, tuân thủ nghiêm ngặt các khuyến cáo của chính quyền địa phương về các biện pháp phòng chống bão, kế hoạch di dân, cấm biển.

