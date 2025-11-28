Blogger kiêm nhà phân tích Yuriy Baranchik chỉ ra một số nguy cơ lớn đối với Lực lượng Vũ trang Nga, sau khi phân tích một số chi tiết trong “kế hoạch hòa bình” của Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đề xuất, được truyền thông quốc tế và trong nước đưa tin.

Theo ông, ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết, Quân đội Ukraine sẽ ngay lập tức tăng cường binh lực với sự trợ giúp của phương Tây và dự kiến đạt tới 800.000 quân sau thời gian không lâu.

Ông Yuriy Baranchik nhận định rằng, kịch bản như vậy có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho Nga trong tương lai.

Nhà phân tích này chỉ ra rằng, vào ngày 17 tháng 6 năm 2023, trong cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo châu Phi, Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên trình bày dự thảo thỏa thuận ngừng bắn Istanbul với Ukraine, mà nếu đạt được, nó sẽ có hiệu lực từ tháng 3 năm 2022.

Theo văn bản này, Quân đội Ukraine sẽ sở hữu không quá 342 xe tăng, 1.029 xe chiến đấu bọc thép, 147 súng cối, 96 pháo phản lực phóng loạt (MLRS) và 102 máy bay chiến đấu và hỗ trợ.

Bên cạnh đó, quân số của Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ không được phép vượt quá 85.000 người, giảm so với con số 250.000 người trước khi Chiến tranh Thế giới thứ hai nổ ra.

Ông Baranchik nói thêm rằng, nếu nói về mục tiêu của Chiến dịch Quân sự Đặc biệt như phi quân sự hóa Ukraine, thì số lượng binh sĩ của Lực lượng vũ trang Ukraine ở mức 800 nghìn hoặc thậm chí 600 nghìn quân như hiện nay rõ ràng là vượt quá “lằn ranh đỏ” của Nga.

Nhà phân tích chỉ trích những ý kiến thiển cận của một số chuyên gia về việc chính quyền Kiev sẽ không thể duy trì một đội quân 800.000 người, bởi phương Tây có thể dễ dàng giúp Lực lượng Vũ trang Ukraine duy trì một đội quân như vậy để làm lực lượng ủy nhiệm chống Nga.

Cũng không ai đảm bảo rằng, 800.000 binh sĩ này sẽ hoàn toàn là người Ukraine, rất có thể trong đó sẽ bao gồm, 50.000-80.000 lính đánh thuê nước ngoài được huấn luyện chu đáo.

Phát triển lập luận của mình, nhà phân tích này lưu ý rằng, nếu thỏa thuận ngừng bắn được ký kết, sau ba đến bốn năm nghỉ ngơi, được bổ sung vũ khí, trang thiết bị và huấn luyện viên NATO, Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ có khả năng tấn công vào lãnh thổ của Nga, với sự hỗ trợ toàn diện của quân đội NATO.

Tóm lại, chuyên gia Yuriy Baranchyk nhấn mạnh rằng, dù Lực lượng Vũ trang Ukraine có 800.000 hay 600.000 binh sĩ đều không nằm trong mục tiêu phi quân sự hóa đã nêu của Chiến dịch Quân sự Đặc biệt vào năm 2022, tức là giới hạn ở con số 85.000 binh sĩ.

Theo ông, yêu cầu này sẽ phải được nhắc lại và duy trì nghiêm túc trong các văn bản cuối cùng của thỏa thuận hòa bình sắp tới [nếu nó được ký kết]; nếu không, điều ngược lại sẽ xảy ra, Ukraine sẽ trở nên quân sự hóa, vì quân đội của họ sẽ tăng gấp ba lần sau cuộc xung đột.

Yuriy Baranchyk nhấn mạnh thêm một điểm là, ngoài vấn đề quy mô của Lực lượng Vũ trang Ukraine, chính quyền Kiev hiện nay cũng không đồng ý với điều khoản cấm Ukraine gia nhập NATO và đó cũng phải được coi là một yêu cầu tiên quyết của Nga cho việc đạt được một thỏa thuận ngừng bắn.