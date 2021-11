Chuyên gia cảnh báo: Những nguy cơ bệnh tật trẻ em phải đối mặt khi không đến trường

Nhiều bệnh lý nguy hiểm

Đại dịch Covid-19 khởi phát tại Vũ Hán (Trung Quốc) vào tháng 12/2019, rất nhanh sau đó đã lan rộng ra toàn cầu. Covid-19 đã làm đảo lộn mọi hoạt động thường nhật của con người, trong đó có trẻ nhỏ.

Tại Việt Nam, ở một số địa phương đang có dịch lưu hành, trẻ nhỏ phải ở nhà học online thay vì đến trường học trực tiếp. Việc học online kéo dài đã được rất nhiều chuyên gia cảnh báo sẽ ảnh hưởng tới thị lực, gây thừa cân béo phì, rối loạn tâm thần và rất nhiều sự cố nguy hiểm khác với trẻ nhỏ.

Trao đổi với PGS.TS Nguyễn Đức Anh, Bệnh viện mắt Hà Nội 2, về vấn đề học online có làm tăng tật khúc xạ của trẻ lên hay không, PGS Đức Anh cho biết, trong thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh trẻ phải học online, số lượng trẻ tới khám các vấn đề về tật khúc xạ tại bệnh viện cũng tăng lên.

Bên cạnh đó, có những trường hợp phụ huynh lo ngại việc ngồi trước thiết bị điện tử sẽ ảnh hưởng mắt của con nên đã chủ động đưa con đi khám.

Theo PGS.TS Đức Anh, việc học online, chơi điện tử đều là nhìn ở khoảng cách gần. Việc nhìn ở khoảng cách gần trong một thời gian dài đều ảnh hưởng tới mắt, khiến cho mắt phải điều tiết nhiều.

Bên cạnh đó, do dịch bệnh, trẻ không được tới trường vui chơi trong không gian rộng mà chủ yếu trong không gian chật hẹp, cộng thêm việc thường xuyên tiếp xúc với các thiết bị điện tử đã làm gia tăng tỷ lệ cận thị ở trẻ nhỏ.

Đối với trẻ đã có tật cận thị, nếu đeo kính cũ khi độ tật khúc xạ đã thay đổi thì sẽ khiến mắt luôn phải điều tiết dẫn, đến mệt mỏi, nhức đầu và lâu dần sẽ bị suy giảm thị lực nghiêm trọng.

Theo một cuộc khảo sát của Tạp chí Nhãn khoa Ấn Độ vào tháng 8/2020, trong tổng số 840 câu trả lời được ghi nhận từ các cha mẹ có con trong khoảng 12 tuổi, có 328 câu trả lời cho biết trẻ gặp triệu chứng nhức đầu và 320 trường hợp báo cáo trẻ dụi mắt liên tục. Đây là những triệu chứng mắt phổ biến nhất ở trẻ em do sử dụng thiết bị kỹ thuật số. Theo chia sẻ của 50% phụ huynh, trước khi Covid-19 xảy ra, con họ không có những biểu hiện này.

Để giảm nguy cơ xuất hiện tật khúc xạ sớm ở trẻ, PGS Đức Anh khuyến cáo phụ huynh cần lựa chọn thiết bị có màn hình tốt để hỗ trợ con trong quá trình học online. Thời gian học cần phải có thời gian nghỉ ngơi, khuyến khích trẻ nhìn xa. Tuy nhiên, cách tốt nhất vẫn là trẻ sớm được đến trường học trực tiếp.

"Đối với trẻ có tật khúc xạ nhẹ, khi nhìn xa mới cần phải đeo kính, nhìn gần không cần đeo. Nhiều người cho rằng bị tật khúc xạ là phải đeo kính cả ngày để không tăng số, điều này là không đúng", PGS Đức Anh nói.

Với những trường hợp trẻ được đến trường học, không nên dùng kính chắn giọt bắn sẽ ảnh hưởng tới mắt. Khi mắt nhìn qua tấm nhựa sẽ giảm chất lượng của hình ảnh. Ngoài ra việc đeo tấm che giọt bắn còn gây khó chịu cho trẻ.

Nhiều trẻ đang đeo kính sai cách

Bác sĩ Đức Anh cũng cảnh báo thêm, hiện nay, rất nhiều trẻ nhỏ có tật khúc xạ đeo nhầm số kính - tăng hoặc giảm so với độ thật. Hoặc thậm chí trẻ không có tật khúc xạ nhưng đã đeo kính. Nguyên nhân là do khi con có những biểu hiện về mắt, thay vì đưa trẻ tới cơ sở y tế chuyên khoa khám thì gia đình lại đưa trẻ ra các hiệu kính.

Theo bác sĩ Đức Anh, hiện nay 95% hiệu kính có máy đo tật khúc xạ. Tuy nhiên, nhiều người bán kính không có chuyên môn, đào tạo cho nên không cho số kính đúng. Số kính không đúng tăng nguy cơ ảnh hưởng tới thần kinh, tâm lý.

"Thực tế tôi đã thấy cháu bé khi tới khám mắt đeo kính rất to. Khi tôi hỏi vì sao lại cho cháu dùng mắt kính to như vậy thì mẹ bé giải thích do bé thích mắt kính đó. Tôi giải thích cho mẹ cháu việc đeo mắt sẽ kính quá to sẽ khiến cho kính không đúng tâm và không phù hợp với khuôn mặt của cháu.

Hay như có những trường hợp tới khám dùng gọng kính quá dài. Nguyên nhân vì hiệu kính không có gọng kính cho trẻ nhỏ nên đã dùng gọng kính của người lớn. Có một số trường hợp khi tới khám đo thì không hề bị cận thị nhưng do bé đeo kính kéo dài mắt đã quen, do vậy bác sĩ phải tiến hành cai kính, mất rất nhiều thời gian", bác sĩ Đức Anh nói.

Do vậy, để tránh tình trạng đeo sai kính, trẻ cần được khám ở các cơ sở uy tín. Việc bố mẹ dựa vào máy đo kinh tự động tại các hiệu kính tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cho trẻ. Muốn xác định độ kính trước khi đo bác sĩ sẽ phải làm liệt điều tiết.