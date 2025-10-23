Chuyên gia cảnh báo những chấn thương không ngờ đến khi chơi Pickleball

Dẫn theo nghiên cứu mới trên tạp chí JAMA Ophthalmology (Mỹ), TS-BS Hồ Hữu Đức, Trưởng Khoa Ngoại tiêu hóa-Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM), đưa ra khuyến cáo những ca chấn thương mắt liên quan đến bộ môn Pickleball tăng mạnh trong năm 2024.



Pickleball là môn thể thao lai giữa tennis, bóng bàn và cầu lông đang bùng nổ tại Mỹ với hơn 20 triệu người chơi. Với ưu điểm dễ học, chi phí thấp và tính xã hội cao, Pickleball thu hút đặc biệt người trung niên và cao tuổi. Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển nhanh chóng, các chấn thương liên quan đến môn thể thao này cũng gia tăng đáng lo ngại, nhất là ở nhóm người lớn tuổi.

Theo nghiên cứu mới, số ca chấn thương mắt do Pickleball tăng mạnh trong 3 năm qua, phần lớn ở người trên 50 tuổi. Nguyên nhân chính là bóng bay với tốc độ cao đập thẳng vào mắt, gây từ trầy xước, bầm tím đến xuất huyết nội nhãn, bong võng mạc hay gãy xương hốc mắt.

Mới đây, chị D.N.A (40 tuổi, ở TP HCM) phải nhập viện kiểm tra mắt sau khi chơi Pickleball. Trước đó, chị bị bóng đập thẳng vào mặt trong lúc chuẩn bị nghỉ giữa ván đấu khiến vùng mặt chị sưng bầm, mắt sưng gây đau đớn.

Đi khám, kiểm tra đo nhãn áp, thị lực, soi đáy mắt, may mắn kết quả cho thấy không tổn thương nghiêm trọng. Chị được bác sĩ cho thuốc giảm sưng bầm kèm thuốc nhỏ mắt nhân tạo. Vài ngày sau, tình trạng mới dần cải thiện.

"May mắn khi bóng lao tới tôi kịp phản xạ nhắm mắt lại, nếu không hậu quả có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều" - chị N.A nói.

BS Đức cho biết thêm ngoài mắt, chấn thương cơ xương khớp cũng phổ biến, gồm bong gân, căng cơ, rách sụn, đặc biệt ở đầu gối, cổ tay và mắt cá. Người dưới 60 tuổi thường bị tổn thương phần mềm, trong khi người cao tuổi, đặc biệt phụ nữ sau mãn kinh, dễ bị gãy xương do loãng xương.

Pickleball mang lại nhiều lợi ích nhưng người chơi cần cẩn trọng để tránh chấn thương, bảo vệ sức khỏe lâu dài và duy trì niềm vui bền vững.