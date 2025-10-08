Chuyên gia bóng đá Malaysia kêu gọi điều tra nội bộ, đòi lãnh đạo FAM từ chức

Chuyên gia bóng đá Malaysia, Datuk Dr Pekan Ramli, giải thích rằng việc thành lập một ủy ban điều tra có thể làm rõ việc có hay không việc giả mạo tài liệu trong vụ việc liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch của “Hổ Mã Lai”.

Cuộc điều tra của FIFA cho thấy FAM (LĐBĐ Malaysia) đã vi phạm Điều 22 trong Bộ Quy tắc Kỷ luật của tổ chức này, cụ thể liên quan đến việc giả mạo và chỉnh sửa tài liệu chính thức cho 7 cầu thủ nhập tịch là Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

FIFA giải thích rằng các tài liệu gốc cho thấy ông bà của các cầu thủ liên quan không sinh ra tại Malaysia như đã khai báo. Tuy nhiên LĐBĐ Malaysia sau đó phủ nhận sai phạm và tuyên bố sẽ kháng cáo.

Trước tình hình này, Datuk Dr Pekan Ramli đã lên tiếng. Ông cho biết cáo buộc giả mạo tài liệu là một vấn đề lớn và nghiêm trọng, tạo ra nhận thức tiêu cực của công chúng về đất nước.

Datuk Dr Pekan Ramli muốn có cuộc điều tra về giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia

Datuk Dr Pekan Ramli nói: "Tôi thấy chúng ta không thể chỉ kết thúc ở mức độ của FIFA mà ở cấp chính phủ, cũng có thể cần tiến hành điều tra vì nó liên quan đến quy trình cấp quyền công dân. Việc điều tra cần được tiến hành hoặc có lẽ nên thành lập một ủy ban điều tra độc lập để xem xét vấn đề này”.

"Chúng tôi cũng muốn nghe tiếng nói từ các thành viên liên kết của FAM về vấn đề này, nhưng tiếng nói của họ đâu? Các thành viên liên kết sẽ không có cơ hội để bày tỏ quan điểm của mình", ông Datuk Dr Pekan Ramli nói thêm.

Datuk Dr Pekan Ramli cũng cho rằng những quan chức của FAM liên quan tới vụ nhập tịch cho 7 cầu thủ nói trên phải từ chức.

“Không quan trọng là ai, bất kỳ cá nhân hay nhóm nào liên quan đến bê bối xấu hổ này đều cần từ chức. Không cần công chúng hay ai đó phải yêu cầu họ từ chức. Những người này cần có trách nhiệm và phải biết xấu hổ”, Datuk Dr Pekan Ramli khẳng định.

7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị FIFA trừng phạt vì sử dụng giấy tờ giả mạo

“Là những người lãnh đạo, họ phải chịu trách nhiệm về những thất bại của mình. Tôi thấy rất quan trọng để FAM bắt đầu với một trang giấy trắng nhằm phục hồi sau thất bại xấu hổ này. Lãnh đạo mới là cần thiết để khôi phục niềm tin của các bên liên quan vào cơ quan quốc gia”, chuyên gia bóng đá người Malaysia khẳng định.

Datuk Dr Pekan Ramli cũng khuyên FAM không nên kháng cáo : “FAM không nên lãng phí thời gian. Họ định kháng cáo gì? Muốn giảm nhẹ hình phạt hay lật ngược quyết định của FIFA? Chúng ta phải chấp nhận rằng FIFA đưa ra quyết định dựa trên một cuộc điều tra kỹ lưỡng”.

Ông cho rằng việc FAM kháng cáo là lãng phí thời gian vào lúc này: “Nếu FAM có bằng chứng vững chắc để phản bác FIFA, họ có thể thử. Nhưng nếu bằng chứng yếu, họ không nên lãng phí thời gian và tiền bạc cho kháng cáo này. FAM phải chấp nhận rằng họ đã sai và bị FIFA phát hiện. Họ cần rút ra bài học và bước tiếp sau bê bối này”.