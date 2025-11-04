Chuyện gì xảy ra sau khi FIFA bác kháng cáo của Malaysia?

Theo thông lệ, Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 trận đấu với đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027

Tối 3/11, Uỷ ban Kháng cáo FIFA đã ra phán quyết bác đơn khiếu nại của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) liên quan vi phạm sử dụng cầu thủ nhập tịch ở ĐTQG nước này. Theo đó, FAM sẽ phải nộp phạt 350.000 france Thuỵ Sỹ, và 7 cầu thủ của đội tuyển Malaysia bị cấm thi đấu 12 tháng ở mọi giải đấu, phạt 2.000 france Thụy Sỹ.

FAM sẽ có 10 ngày để gửi đơn lên FIFA xin bản phúc thẩm chi tiết và 21 ngày để kháng án lên Toà trọng tài thể thao (CAS).

Trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết phán quyết của FIFA sẽ mở đường cho AFC dễ dàng đưa ra án phạt đối với Malaysia. Cụ thể theo thông lệ, Malaysia có thể bị xử thua 0-3 ở các trận đấu với đội tuyển Việt Nam và Nepal ở Vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Nếu điều này xảy ra ra, Malaysia (12 điểm) sẽ chỉ còn 6 điểm và đội tuyển Việt Nam vươn lên chiếm vị trí số 1 ở bảng F. Đây sẽ là tin vui với thầy trò HLV Kim Sang-sik bởi khi đó, con đường vào VCK sẽ trở nên rộng thênh thang.

Tuy nhiên, phán quyết của AFC có thể phụ thuộc các diễn biến tiếp theo, khi FAM đang có kế hoạch kiện lên CAS . Khi đó, CAS sẽ tiến hành thụ lý hồ sơ, thành lập Hội đồng xét xử. Quá trình này có thể mất trên dưới 1 tháng trước khi vụ việc được đưa ra để điều trần. Để đưa ra phán quyết cuối cùng, thời gian có thể kéo dài thêm 3 tháng tuỳ tính chất và mức độ phức tạp vụ việc.

Trường hợp Malaysia không kháng án lên CAS, AFC có thể sớm đưa ra phán quyết và khép lại sự kiện ồn ào này. AFC mới nhất cho biết trường hợp chậm nhất, kết luận cuối cần đưa ra trước 31/3/2026 để BTC xác định các đội tham dự VCK Asian Cup 2027.