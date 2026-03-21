Chuyện gì xảy ra khiến Vincom Bà Triệu chen chúc người tối 20/3?

Tối 20/3, theo ghi nhận, các tuyến phố xung quanh Vincom Bà Triệu (Hà Nội) xuất hiện dày đặc người qua lại, chủ yếu là thanh thiếu niên. Nguyên nhân là do màn hình LED ngoài trời nối giữa 2 tòa Vincom chiếu 1 đoạn clip về Martin, thành viên nhóm CORTIS.

20/3 là ngày sinh nhật của nam idol nên cộng đồng người hâm mộ Việt Nam đã chi số tiền khủng để chạy LED chúc mừng Martin đã “dậy thì thành công và trở thành người lớn”. Sinh năm 2008, sở hữu chiều cao 1m92 cùng ngoại hình cá tính và điển trai, Martin là nhân tố hút fan và duyên người qua đường cực mạnh trong CORTIS.

20/3 là ngày sinh nhật của Martin nên cộng đồng fan Việt chi tiền khủng chạy LED (Ảnh: IG)

Được biết, có tất cả 46 địa điểm chạy LED sinh nhật Martin khắp cả nước, song Vincom Bà Triệu lại viral nhất không chỉ nhờ không gian lộng lẫy, rực rỡ vốn đã làm nên đặc trưng ở nơi đây, mà còn nhờ số lượng fan tới check-in đông như “quân Nguyên”.

Ngay từ nút giao thông ngã 5 Bà Triệu - Thái Phiên, từng nhóm bạn trẻ rảo bước tiến tới vị trí chiếu LED. Đi trên đường tới Vincom Bà Triệu, không ít bạn trẻ đi từng cặp trên xe máy, người ngồi trước cầm lái, người ngồi sau xem bản đồ. Đúng như dự đoán, các bạn đều tụ lại ở khu vực trông giữ xe đường Thái Phiên và dọc đường Bùi Thị Xuân để chờ đợi chiêm ngưỡng Martin xuất hiện trên màn LED.

Vỉa hè sát toà Vincom 1 và khắp vườn hoa trước tòa Vincom 2 chật kín người, ai nấy cũng đứng chăm chú nhìn lên màn LED cùng chiếc điện thoại trên tay. Thậm chí xe máy và fan cũng tràn xuống lòng đường. Trời tối, cộng với ánh sáng vàng hắt ra từng những gian hàng sang trọng, không gian bên ngoài Vincom Bà Triệu trở thành biển người lúc nhúc màu đen, mang đến cảm giác khó tả và choáng ngợp.

Hiếm khi Vincom Bà Triệu đông đúc lạ thường đến vậy, nhiều người đi đường cũng phải dừng lại, ngó nghiêng xem có chuyện gì xảy ra. Sau 20 phút ghi nhận tại đây, số lượng người hâm mộ ngày một tăng cao, phần nào chứng minh sức hút khó cưỡng của Martin - CORTIS và sức lan tỏa không tưởng của MXH.

Vỉa hè sát toà Vincom 1 và khắp vườn hoa trước tòa Vincom 2 chật kín người, ai nấy cũng đứng chăm chú nhìn lên màn LED cùng chiếc điện thoại trên tay

Khung cảnh tại Vincom Bà Triệu tối 20/3 khiến nhiều người không khỏi trầm trồ khi một hoạt động ủng hộ idol lại có thể tạo nên hiệu ứng lớn đến vậy. Từ một đoạn clip chiếu LED mừng sinh nhật, khu vực trung tâm Thủ đô bỗng biến thành điểm hẹn họp fan của hàng trăm, thậm chí hàng nghìn bạn trẻ, tất cả cùng hướng mắt lên màn hình chỉ để chờ vài khoảnh khắc xuất hiện của Martin.

Điều đáng nói là điều không đến từ một sự kiện chính thức hay có tổ chức quy mô lớn, mà hoàn toàn do cộng đồng người hâm mộ tự đứng ra thực hiện. Việc có tới 46 địa điểm chạy LED trên toàn quốc cho thấy độ chịu chi và mức độ gắn kết của fan Việt dành cho Martin nói riêng và CORTIS nói chung. Nhiều netizen tò mò. CORTIS đến Việt Nam sẽ còn bùng nổ đến mức nào.

Dù vậy, tình trạng đông đúc này cũng dấy lên không ít lo ngại về an toàn giao thông và trật tự khu vực. Việc người và xe tràn xuống lòng đường, tụ tập trong thời gian dài tại các nút giao chính tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong những dịp như thế này, mỗi người cũng nên chủ động quan sát xung quanh, tuân thủ quy định giao thông và giữ an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh.

Không chỉ ở riêng Hà Nội, các fan dọc cả nước cũng đang rần rần check-in tại nhiều địa điểm chạy LED. Hot không kém Vincom Bà Triệu là Hệ thống màn hình Sky LED Thủ Thiêm ven sông Sài Gòn. Với tổng diện tích 4.500m2, đây là LED chạy sinh nhật cho Martin lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Ở Hải Phòng cũng hot hòn họt chiếc LED đậm chất “boy phố” được cộng đồng V-COER “chế cháo” để chúc mừng tuổi 18 của Martin. Nhờ style cool ngầu, Martin và 4 thành viên CORTIS đã luôn bị trêu là “boy phố” nên những hình LED ở Hải Phòng này lại vô cùng hợp lý. Không chỉ vậy, một số hình ảnh còn đậm mùi “sến” chuẩn gu các cô bác lớn tuổi, đính kèm với loạt chi tiết như bông hoa, hiệu ứng lấp lánh… hút đông đảo người hâm mộ tới ghé thăm.

Ở Hải Phòng cũng hot hòn họt chiếc LED đậm chất “boy phố” được cộng đồng V-COER “chế cháo” để chúc mừng tuổi 18 của Martin (Ảnh: Threads)

Một trong những hình ảnh đang lan truyền mạnh mẽ trên Threads cùng nhiều nền tảng MXH là bức tường graffiti tại góc phố Yên Phụ (Hà Nội) với hình vẽ Martin. Tác phẩm nhanh chóng nhận được nhiều lời khen nhờ chất lượng vượt ngoài kỳ vọng của người hâm mộ. Những fan đứng sau dự án cũng cho biết đã chủ động làm việc với đơn vị thực hiện graffiti nhằm đảm bảo mọi yếu tố đều minh bạch, tránh phát sinh tranh chấp không đáng có, đặc biệt là những vấn đề có thể ảnh hưởng đến Martin cũng như cộng đồng fan Việt.

Trên nền tảng Bubble, Martin đã có những chia sẻ thú vị khi nhắc đến cộng đồng fan. Nam idol bày tỏ sự bất ngờ khi thấy người hâm mộ ủng hộ mình theo nhiều cách: từ việc xuất hiện trên màn LED cho đến việc mua chòm sao dưới tên anh.

“Trên bảng quảng cáo điện tử của tòa nhà cũng có rất nhiều bạn mua chòm sao dưới tên mình nên mình đã rất bất ngờ. Mình thật sự rất biết ơn khi nhận được tình yêu vô bờ bến của các bạn. Tôi cũng rất yêu các COER của chúng ta”, anh chàng nói.

Là thủ lĩnh của CORTIS, Martin gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với chiều cao 192 cm cùng phong cách rap đậm chất Mỹ, tạo nên khí chất lạnh lùng, sắc sảo trên sân khấu. Anh được xem là rapper nổi bật nhất nhóm nhờ thần thái và màu sắc riêng biệt. Trên cương vị đội trưởng, dù tuổi đời còn rất trẻ, Martin vẫn thể hiện rõ vai trò kết nối giữa các thành viên và công ty, luôn giữ tinh thần trách nhiệm cao và là chỗ dựa đáng tin cậy cho tập thể.

Dù mới 18 tuổi, Martin đã sớm khẳng định mình như một producer tiềm năng khi sở hữu nhiều ca khúc đã đăng ký bản quyền, đồng thời từng tham gia sáng tác cho các nghệ sĩ đàn anh, đàn chị như TXT, LE SSERAFIM hay ILLIT trước khi chính thức debut. Không chỉ hoạt động ở mảng âm nhạc, anh còn góp mặt trong quá trình xây dựng biên đạo cho các tiết mục của CORTIS. Bắt đầu sáng tác từ năm 9 tuổi, Martin dần trở thành nhân tố chủ chốt định hình màu sắc âm nhạc của nhóm.