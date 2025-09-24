Chuyện gì vừa xảy ra với gương mặt của Phương Oanh?

Nữ diễn viên Phương Oanh vừa khiến khán giả bất ngờ khi đăng tải loạt hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân cùng dòng chia sẻ rằng dù đã chạm ngưỡng U40, cô lại phải nhập vai chỉ mới 18 tuổi. Thế nhưng điều gây bàn tán nhất không phải việc đây là tạo hình của dự án nào mà là gương mặt trẻ trung của nữ diễn viên. Rất nhiều bình luận dưới bài đăng cho rằng Phương Oanh trông chẳng khác nào trở lại thời kỳ đỉnh cao cách đây hơn một thập kỷ, khi cô gây ấn tượng với khán giả trong những bộ phim như Gái Già Xì Tin hay Hoa Bay.

Hình ảnh mới của Phương Oanh

Điều đáng nói là suốt vài năm gần đây, nhan sắc của Phương Oanh thường xuyên vướng tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng gương mặt cô khác lạ, có dấu hiệu của việc can thiệp thẩm mỹ, khiến nét đẹp tự nhiên trước kia không còn nguyên vẹn. Chính vì vậy, việc nữ diễn viên bất ngờ xuất hiện với hình ảnh hack tuổi, quay về gần như nguyên bản phong cách cũ khiến khán giả vừa bất ngờ vừa tò mò, không biết chuyện gì đã xảy ra trên gương mặt của nữ diễn viên.

Phương Oanh hiện tại và Phương Oanh thời Hoa Bay - tác phẩm được cho là ghi lại thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của cô

Bình luận của khán giả

Bên cạnh nhan sắc gây sốc, Phương Oanh hiện cũng đang nhận được sự chú ý lớn nhờ vai Mỹ Anh trong bộ phim truyền hình Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Đây là dự án đánh dấu sự trở lại màn ảnh của cô sau thời gian dài vắng bóng. Vai Mỹ Anh mang nhiều nét cá tính, phức tạp về tâm lý, cho thấy khả năng biến hóa của nữ diễn viên sau nhiều vai diễn gây tranh cãi về diễn xuất.

Gió Ngang Khoảng Trời Xanh

Xuất thân là người mẫu, Phương Oanh từng tham gia nhiều dự án truyền hình nhưng chỉ thật sự bùng nổ khi góp mặt trong những bộ phim đình đám như Quỳnh Búp Bê - tác phẩm giúp cô trở thành cái tên nổi tiếng. Sau thành công đó, Phương Oanh tiếp tục khẳng định vị trí của mình bằng các vai trong Cô Gái Nhà Người Ta, Hương Vị Tình Thân, Ngược Chiều Nước Mắt và nhiều bộ phim khác.

Ở tuổi ngoài 30, Phương Oanh tái xuất màn ảnh và vẫn chứng minh sức hút của mình không hề giảm sút. Dù bộ phim và bản thân nhân vật của Phương Oanh còn gây tranh cãi nhưng không thể phủ nhận việc cô chính là cái tên khiến tác phẩm được chú ý nhất trong một tổng thể có khá nhiều nam - nữ chính. Hiện tại khán giả đang rất tò mò rằng liệu tạo hình "tuổi 18" mà Phương Oanh mới khoe có thuộc Gió Ngang Khoảng Trời Xanh hay nằm trong một dự án khác của nữ diễn viên.

Nguồn ảnh: Facebook nhân vật