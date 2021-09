Chuyện chưa từng thấy trong lịch sử thị trường ô tô Việt Nam

Theo số liệu mới công bố từ Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán ô tô tháng 8/2021 của các doanh nghiệp thành viên đạt 8.884 xe, giảm 45% so với tháng 7/2021 và 57% so với tháng 8/2020. Trong số đó có hơn 6.200 chiếc là xe du lịch dưới 9 chỗ ngồi, hơn 2.300 chiếc xe thương mại và hơn 300 xe chuyên dụng.



Trong khi đó, các thành viên không thuộc VAMA là TC Motor, và VinFast, doanh số của tháng 8 cũng sụt giảm mạnh chưa từng có.

Cụ thể, doanh số bán tháng 8 của TC Motor chỉ đạt 2.182 xe giảm 54% so với tháng 7/2021 và hơn 60% so với tháng 8/2020. Trong khi đó, doanh số bán xe tháng 8 của VinFast cũng chỉ đạt 2.310 xe, giảm mạnh so với 3.782 xe của tháng 7/2021, nhưng vẫn tăng 1.494 xe so với tháng 8/2020.

Doanh số bán ô tô bắt đầu giảm từ tháng 4 với mức giảm 3,7% so với tháng trước, sang tháng 5 là 15%, tháng 6 là 8% và tháng 7 là 32%. Như vậy, đây là tháng thứ 5 liên tiếp thị trường ô tô bị sụt giảm doanh số bán lẻ. Đây cũng là tháng có doanh số bán thấp kỷ lục trong lịch sử của thị trường ô tô Việt Nam kể từ năm 2015 đến nay.

Thị trường ô tô trong nước thời gian qua diễn ra vô cùng ảm đạm. (Hình minh họa).

Doanh số bán ô tô sản xuất lắp ráp nước tháng 8/2021 chỉ đạt 5.345 xe, giảm 41% so với tháng trước; so với tháng 8/2019 giảm 17%. 8 tháng đầu năm, doanh số của thành viên VAMA chỉ đạt 99.454 xe. Nếu tính cả TC Motor và VinFast thì doanh số bán xe sản xuất lắp ráp trong nước đạt hơn 162.000 xe các loại.

Nguyên nhân của việc sụt giảm mạnh doanh số bán xe là vì tháng 8 vừa qua trùng với tháng Ngâu - tháng cô hồn nên người dân kiêng kị mua sắm tài sản nói chung và mua xe ô tô nói riêng.

Bên cạnh đó, việc giãn cách xã hội vẫn diễn ra tại nhiều tỉnh, thành và địa phương trên cả nước khiến cho thị trường ô tô bị ảnh hưởng mạnh. VAMA cho biết, kể từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát vào ngày 27/4 đến nay, nhiều nhà máy ô tô đã phải tạm dừng sản xuất. Những nhà máy còn hoạt động thì gặp khó khăn trong quá trình vận chuyển, đưa đến tay khách hàng vì nhiều đại lý đóng cửa dẫn đến hàng tồn kho lớn.

Ước tính có khoảng hơn 200 đại lý ô tô thuộc thành viên VAMA vẫn đang đóng cửa và chưa thể mở cửa trở lại. Cùng với đó là hơn 200 xưởng dịch vụ cũng không thể hoạt động.