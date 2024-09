Chuỗi nhà hàng KhaoLao xin lỗi về scandal bán 'soup Tomyum lẫn vụn mì nát', cam kết không dùng đồ ăn thừa nấu lại cho khách hàng

Hình ảnh soup Tomyum hải sản trong menu (trái) và thực tế trong vụ việc (phải).

Chuỗi nhà hàng Lào KhaoLao chính thức lên tiếng về scandal bán 'soup Tomyum lẫn vụn mì nát' diễn ra trong kỳ nghỉ Quốc khánh.



Theo đó, khoảng 19h30 ngày 1/9/2024, nhà hàng KhaoLao cơ sở Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội) nhận được phản hồi từ chị Ngọc Hân rằng có sợi mì trong món soup Tomyum hải sản.

Chia sẻ trên hai nhóm review đồ ăn, chị Hân cho biết ngay khi sự việc xảy ra, bếp đã đưa ra 2 cách giải thích khác nhau.

"Lúc đầu thì bảo do lấy nhầm nước chần mì vào; lúc sau lại bảo do để nấm cùng mì nên bốc lẫn vào… Đến sáng hôm sau, khi đọc tin trên mạng, nhà hàng lại gọi cho tôi và lúc này có cách giải thích "thống nhất" là do dùng chung muôi chần hải sản cho món Tomyum với chần mì miến lúc trước nên bị lẫn".

"Ngay cả cách giải thích này tôi vẫn không thấy thuyết phục. Vì có lẫn thì cũng ít một vài sợi thôi chứ, đây rất nhiều vụn nát lẫn trong món ăn", chị Hân cho biết.

Bài đăng và hình ảnh vụ việc ban đầu.

Chị Hân cũng cho rằng lời xin lỗi của KhaoLao mang tính chất chống chế. Nhà hàng chỉ gọi điện khi bài đăng thông tin trước đó đã viral, chứ người có trách nhiệm của nhà hàng không xin lỗi khi khách hàng ngồi ở bàn ăn.

Tuy nhiên, vị khách sau đó đã gỡ bài khi nhận được thông tin một trong số nhân viên chịu trách nhiệm trong vụ việc có hoàn cảnh khó khăn, đang phải điều trị cho con tự kỷ. Chị cho biết nếu không gỡ bài đăng, nhân viên đó sẽ bị đuổi việc.

Về phía KhaoLao, nhà hàng mới đây đăng tải trên Fanpage chính thức cam kết chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Chuỗi F&B 13 nhà hàng gửi lời xin lỗi tới chị Hân và toàn thể khách hàng, đồng thời cho biết đã tiến hành điều tra nội bộ và xác minh từng bước trong quy trình chuẩn bị và phục vụ món ăn cho chị Hân một cách kỹ càng.

"Chúng tôi xác nhận sợi hủ tíu là nguyên liệu không có trong món súp Tomyum hải sản tiêu chuẩn. Việc sợi hủ tíu xuất hiện trong bát súp của Quý khách Ngọc Hân là do sai sót của Nhân viên khi sử dụng nhầm dụng cụ chần hủ tíu/mỳ/miến để chần hải sản dẫn đến việc sợi hủ tíu lẫn vào bát súp Tomyum hải sản".

"Chúng tôi cam kết không sử dụng thực phẩm thừa để chế biến món ăn cho quý khách", nhà hàng nêu.

Nhà hàng cũng xin lỗi về việc thông tin trao đổi nhiều bên đã "vô tình gây ra những hiểu lầm đáng tiếc về việc lợi dụng hoàn cảnh của nhân viên và lòng trắc ẩn của khách hàng".

"Sự việc nêu trên là một bài học quý báu đối với chúng tôi, chúng tôi đã kiểm điểm sâu sắc và có những hành động để hoàn thiện hệ thống nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn. Cụ thể chúng tôi đã thực hiện hành động khắc phục phòng ngừa bằng việc thay đổi quy trình sử dụng 2 công cụ dụng cụ khác biệt và 2 nồi nước chần cho hủ tíu/mỳ/miến và nguyên liệu cho các món khác riêng, đảm bảo sự cố tương tự không tái diễn", KhaoLao cho biết.

KhaoLao là một thương hiệu F&B của Goldsun Food (trước là Redsun ITI), chuyên ẩm thực Lào, bên cạnh các thương hiệu khác như ThaiExpress, KingBBQ, SushiKei... Theo cập nhật trên website, KhaoLao hiện có 12 cửa hàng tại Hà Nội, TPHCM, và Bắc Ninh.