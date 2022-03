Một trong những thú vui lớn của đông đảo nam thanh nữ tú thời nay đó chính là... đi siêu thị. Hoàn toàn nghiêm túc nhé, không đùa đâu. Rất nhiều người chọn cách giải toả căng thẳng, xả stress bằng phương pháp tiêu tiền trong siêu thị, cảm giác cầm cái xe đẩy - khám phá món này món nọ rồi cho nó vào giỏ hàng xem chừng cũng phê không kém gì chuyện lướt app mua sắm đâu.



Và thứ khiến nhiều người "nghiện" đi siêu thị là bởi vì thi thoảng, khách hàng cũng có thể tìm được niềm vui qua những món hàng mà bạn không thể nào ngờ tới là nó có "tồn tại" trên cuộc đời này.

Cô gái hoang mang vì trái chuối quá to ở siêu thị

Chẳng hạn như mới đây, những người chơi hệ TikTok có đam mê đi siêu thị đã cùng lan truyền đoạn clip về 1 cô gái nọ. Cô nàng đã cực kì bất ngờ khi thấy trên kệ hàng đang bày bán một loại chuối khổng lồ tới mức khi so với gương mặt của cô, nó còn to hơn gấp nhiều lần.

Trên thực tế, chuối không phải là loại thực phẩm "be bé" xinh xinh như chúng ta vẫn nghĩ, nhiều loại chuối có kích thước thân cây cực lớn và size của nó cũng thuộc hàng to khủng khiếp.



Trên thực tế, chuối là loại trái cây to hơn bạn nghĩ

Điển hình như chuối có tên là Musa Ingens, đây là loại chuối được cho là to nhất thế giới và sinh trưởng trong những khu rừng nhiệt đới của đất nước Papua New Guinea. Một cây chuối Musa Ingens có thể đạt chiều cao lên đến 25 mét, một trái chuối có thể to đến 18cm.

Hình ảnh về một cây chuối to ngang toà nhà 6 tầng

