Chung cư 40.000 dân ở Hà Nội cấm gửi xe điện: Cư dân bức xúc, luật sư chỉ ra điểm “vô lý”

Mới đây, Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Số 1 tỉnh Điện Biên - Chi nhánh Dịch vụ nhà ở Linh Đàm vừa ban hành văn bản về việc không nhận trông giữ xe máy điện và xe đạp điện ở hầm HH Linh Đàm. Theo văn bản, qua rà soát thực tế tại các hầm, lượng xe máy điện và xe đạp điện gia tăng nhanh khiến không gian hầm xe rơi vào tình trạng quá tải, tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn.

Lộ trình áp dụng được chia làm hai giai đoạn. Từ ngày 1/12/2025, Ban Quản lý tòa nhà sẽ tạm dừng tiếp nhận đăng ký mới đối với xe máy điện và xe đạp điện; các phương tiện đã gửi trước thời điểm này vẫn được phục vụ bình thường. Từ ngày 1/2/2026, việc trông giữ tất cả xe điện tại tầng hầm sẽ dừng hoàn toàn, bao gồm cả các xe đang gửi.

Hệ lụy của việc cấm xe điện tại các tòa nhà chung cư (ảnh ĐSPL)

Nỗi lo của cư dân

Sau khi văn bản trên được đơn vị quản lý đưa ra, nhiều người dân tỏ ra khá bất ngờ, cùng với đó là nỗi băn khoăn.

Chị Lê Dung (tòa HH2B) cho hay, gia đình vừa mua xe máy điện cho con gái để đi học, tuy nhiên nếu quy định cấm xe máy điện, xe đạp điện không được để ở tầng hầm chung cư thì sinh viên sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

“Con gái tôi không thể đi đến một chỗ nào đó nạp pin rồi đi học và cũng không thể ngày nào cũng phải nhờ địa điểm nạp pin", chị Dung nói.

Cũng như nhiều gia đình, trong khi thuê được chỗ ở ổn định cho người thân đã rất khó khăn, khi mới chuyển về chung cư ở được ít thời gian, nhận được thông báo của đơn vị quản lý chung cư, họ sẽ phải chuyển chỗ ở hoặc thay đổi phương tiện để đi lại.

Hàng loạt pháp lý liên quan

Trao đổi với PV, luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng VP Luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn Luật sư TP HCM), cho rằng, Ban quản lý tòa nhà chung cư không nên cấm tuyệt đối việc cư dân sử dụng xe điện mà chỉ nên siết chặt hơn theo tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy.

Cùng với đó, Ban quản lý tòa nhà có thể bố trí khu vực riêng cho xe điện, yêu cầu xe điện phải có chứng nhận kiểm định an toàn về pin. Việc cấm cư dân sử dụng xe điện có thể gây ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội rõ rệt.

Theo luật sư, pháp luật hiện hành không có quy định cấm xe điện và cư dân có quyền được bố trí chỗ để xe, kể cả xe điện. Do đó, cư dân có quyền được sử dụng xe điện tại chung cư bởi các lý do sau đây:

(i) Pháp luật không cấm: Hiện hành không có văn bản quy phạm pháp luật nào cấm việc sử dụng xe điện trong các tòa nhà chung cư;

(ii) Xe điện là tài sản hợp pháp của người dân và việc ngăn cản cư dân sử dụng xe điện của Ban quản lý tòa nhà chung cư là không đúng quy định, có thể được xem là hành vi hạn chế quyền sử dụng tài sản của người dân;

(iii) Cư dân dù sở hữu xe xăng hay xe điện đều có quyền được bố trí chỗ để xe như nhau.

Luật sư Diệp Năng Bình cũng cho rằng, thay vì cấm hoàn toàn, Ban quản lý nên áp dụng các biện pháp quản lý như tạo khu vực sạc riêng, trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy, lắp đặt camera và yêu cầu cư dân tuân thủ các quy định về sạc pin an toàn. Cùng với đó, Ban quản lý có thể xây dựng nội quy rõ ràng dựa trên sự đồng thuận của đa số cư dân và phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

"Việc tự ý cấm sử dụng xe điện của một số tòa nhà chung cư đang vi phạm quyền sử dụng tài sản hợp pháp của người dân", luật sư Bình nêu quan điểm.

Người dân có thể làm gì?

Theo ông Bình, nếu Ban quản lý tòa nhà đặt ra nội quy mới gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình, cư dân có quyền:

(i) Khiếu nại đến Ban quản trị, Ban quản lý tòa nhà;

(ii) Khiếu nại lên Ủy ban nhân dân phường;

(iii) Khiếu nại lên Sở Xây dựng;

Ngoài ra, cư dân sẽ gặp một số khó khăn khi một số tòa nhà chung cư cấm xe điện

Thứ nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của cư dân.

Nhiều người dân chọn xe điện vì giá thành rẻ hơn; đi làm, đi học đều rất thuận tiện; họ là người có thu nhập thấp hơn so với người sử dụng xe xăng.

Thứ hai, nếu cấm xe xăng trong một thời gian dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thu nhập của người dân bởi người dân sẽ phải gửi xe ở bên ngoài với giá cao hơn; tốn nhiều thời gian di chuyển hơn do phải đi bộ xa. Mặt khác, việc gửi xe ở bên ngoài tòa nhà chung cư cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm do không có người trông giữ xe.

Thứ ba, có thể tăng nguy cơ cháy nổ hơn thay vì giảm.

Nếu cư dân bị cấm thì họ có thể tự ý sạc xe ở khu vực hành lang, cầu thang, thậm chí họ có thể gửi xe ở nơi không được kiểm soát phòng cháy chữa cháy. Điều này còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với việc không cấm.

Thứ tư, có thể dẫn đến phát sinh tranh chấp.

Việc chung cư đơn phương thay đổi dịch vụ có thể bị coi là vi phạm hợp đồng cung cấp dịch vụ. Cư dân có quyền khởi kiện ra tòa án để yêu cầu Tòa án giải quyết. Việc này gây tốn thời gian, công sức, tiền bạc của cả hai bên, làm ảnh hưởng đến uy tín của Ban quản lý tòa nhà chung cư. Người dân có thể quay lưng để chọn sử dụng căn hộ của bên chủ đầu tư khác với chất lượng dịch vụ đảm bảo hơn.

Chủ đầu tư nên bàn bạc với cư dân về khu vực để xe điện (ảnh ĐSPL)

Đồng quan điểm trên, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư Hà Nội) cho hay, tại một số tòa nhà, nhiều quy định khi tòa nhà chung cư được chấp thuận nhưng thời điểm đó chưa phát triển ô tô, xe máy điện, xe đạp điện nên vấn đề tải điện không được tính toán đến.

"Vì vậy, thay vì không nhận trông giữ xe máy điện và xe đạp điện ở hầm, thì đơn vị chủ đầu tư và vận hành nên bàn bạc với cư dân để tìm ra giải pháp, nâng tải đường điện hoặc chạy một hệ thống điện riêng, hoặc có khu vực riêng cho các phương tiện này. Không nên áp dụng sớm, vì ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân ", ông Hòe nêu ý kiến.