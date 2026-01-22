HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
CHÙM ẢNH: Bỏ phiếu Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Báo Chính phủ |

Ngày 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục làm việc cả ngày để thảo luận và thực hiện các nội dung về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu Ủy viên Trung ương chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ủy viên Trung ương chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Ngày mai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp Hội nghị lần thứ nhất
CHÙM ẢNH: Bỏ phiếu Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV - Ảnh 17.Cảnh sát đặc nhiệm trực 24/24 bảo vệ an ninh quanh khu vực tổ chức Đại hội Đảng XIV

Với yêu cầu bảo vệ ở mức cao nhất, các tổ công tác Cảnh sát đặc nhiệm được triển khai túc trực 24/24h tại nhiều vị trí then chốt.

