CHÙM ẢNH: Bỏ phiếu Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Báo Chính phủ |
Ngày 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục làm việc cả ngày để thảo luận và thực hiện các nội dung về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.
Theo Báo Chính phủ Copy link
Link bài gốc Lấy link https://baochinhphu.vn/chum-anh-bo-phieu-bau-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiv-102260122185949925.htm