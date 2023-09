Chuẩn bị làm cô dâu, "chị đại" Thanh Hằng nữ tính và dịu dàng một cách bất ngờ

Mới đây, siêu mẫu Thanh Hằng bất ngờ “nhá hàng” loạt hình ảnh khoe diện mạo thay đổi 180 độ so với trước đây.

Nếu là người hâm mộ Thanh Hằng, ai cũng biết nàng siêu mẫu trước nay luôn gắn liền với hình tượng mạnh mẽ kiểu “chị đại”. Thế nhưng trong lần xuất hiện này, Thanh Hằng lại khiến công chúng ngạc nhiên với hình tượng dịu dàng, nhẹ nhàng trong những bộ đầm nữ tính.

Thanh Hằng khoe vẻ ngoài dịu dàng

Phong cách này của Thanh Hằng nhận nhiều lời khen từ công chúng

Ngoài những bộ đầm nữ tính, Thanh Hằng còn gây ấn tượng với kiểu tóc dài xoăn bồng bềnh cùng chiếc nơ to bản làm điểm nhấn. Chính hình tượng này càng giúp cho nàng siêu mẫu trông như một tiểu thư đài các.

Nhìn bộ ảnh mới này của Thanh Hằng, nhiều người còn đùa rằng, phải chăng việc chuẩn bị kết hôn đã khiến nàng siêu mẫu dịu dàng và nữ tính hơn.

Vào đầu tháng 8/2023, Thanh Hằng bất ngờ đăng tải bức ảnh khoe cận cảnh chiếc nhẫn kim cương cỡ bự. Đi kèm với hình ảnh tay đeo chiếc nhẫn kim cương, Thanh Hằng còn để lại dòng trạng thái bằng tiếng Anh cực đơn giản: "Just say yes" (tạm dịch: Đơn giản nói đồng ý).

Từ khi bước chân vào showbiz tới nay, nàng siêu mẫu chưa từng công khai hẹn hò bất cứ ai. Người đẹp chỉ mới hé lộ chuyện hẹn hò cách đây ít lâu. Trong một chia sẻ với truyền thông, Thanh Hằng cho biết, bạn trai cho cô sự tin tưởng đủ để tiến tới hôn nhân.

Phong cách dịu dàng cùng chiếc nơ to bản càng khiến Thanh Hằng trông nữ tính

Hình ảnh nữ tính này khác hẳn vẻ ngoài chuẩn "chị đại" thường thấy ở Thanh Hằng

Nhiều người nhận xét, Thanh Hằng ngày càng nữ tính sau khi công khai chuyện tình cảm