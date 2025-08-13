Chưa từng có ở showbiz: Tổng tài hàng real phải đi rửa bát thuê để đóng phim, gia sản 18.000 tỷ không bằng 1 phút lên hình

Sở hữu khối tài sản ước tính 18.000 tỷ đồng, là chủ của nhiều khách sạn và dự án bất động sản lớn, "tổng tài hàng real" Phùng Gia Di vẫn khiến người ta bất ngờ khi chọn đứng sau ống kính với những vai phụ ít đất diễn. Cát-xê chẳng đáng bao nhiêu, thậm chí không đủ tiền đổ xăng nhưng anh vẫn miệt mài bám trụ trên phim trường, chỉ vì một lý do là sự đam mê với diễn xuất.

Sinh ra ở Bắc Kinh trong gia đình giàu có, cha anh là cựu chiến binh sau chuyển hướng kinh doanh và nhanh chóng thành công rực rỡ thế nên Phùng Gia Di bị gia đình định hướng theo nghề từ nhỏ, cấm theo đuổi nghệ thuật. 14 tuổi, Phùng Gia Di được gửi sang Úc học ngành kinh tế khi bộc lộ niềm đam mê với diễn xuất. Trái với hình dung về một công tử bạc tỷ tiêu xài thoải mái, anh chỉ được chu cấp vừa đủ, gia đình làm vậy để Phùng Gia Di từ bỏ đam mê. Nào ngờ anh đã lén lút tự kiếm thêm bằng cách rửa bát thuê, đi bộ hàng chục km để tiết kiệm tiền âm thầm theo học diễn xuất bên cạnh ngành marketing.

27 tuổi, Phùng Gia Di trở về nước và nhanh chóng tạo dựng đế chế kinh doanh vững mạnh. Nhưng khi đã đứng trên đỉnh sự nghiệp như mong muốn của gia đình, anh lại rẽ hướng, quyết theo đuổi giấc mơ cũ. Cơ hội đến từ một buổi tiệc khi anh quen đạo diễn Đằng Hoa Đào và được mời tham gia Băng Dính Hai Mặt. Khả năng diễn xuất tự nhiên của anh gây ấn tượng mạnh, mở đường cho loạt vai tiếp theo như Vương Quý và An Na, Hoàng Phi Hồng: Hào Kiệt Hữu Mộng, Căn Nhà Ốc Sên…

Phùng Gia Di chuyên đóng các vai phụ để thỏa mãn đam mê làm nghề

Trong Căn Nhà Ốc Sên, dù chỉ đóng vai phụ, anh đã học thuộc toàn bộ kịch bản từ nửa năm trước ngày bấm máy. Với Phùng Gia Di, dù là vai 1 phút lên hình hay cả chục cảnh quay, anh đều nhận và toàn tâm toàn ý cống hiến hết mình. Thái độ làm nghề nghiêm túc giúp anh được giới đạo diễn gọi là “nam diễn viên phụ đắt giá nhất”.

Không chạy theo vai chính, không tranh giành danh tiếng, anh chấp nhận bất kỳ nhân vật nào có chiều sâu. Buổi sáng họp bàn với đối tác, buổi chiều xuất hiện ở phim trường; sáng hôm sau lại tất bật với hợp đồng, rồi chiều tiếp tục hóa thân thành nhân vật. Khán giả từng ấn tượng với một kẻ hám lợi trong Lều Tranh, hay gã si tình khờ khạo trong Thành Trong Thành. Mỗi vai đều được anh biến hóa sống động, để lại dấu ấn riêng.

Ở tuổi U60, Phùng Gia Di vẫn giữ lịch trình bận rộn, nhưng thay vì dùng tiền để mua danh tiếng, anh chọn để đam mê dẫn lối. Khi tin đồn về khối tài sản 18.000 tỷ lan truyền, anh chỉ cười: “Tôi chỉ là một doanh nhân nhỏ yêu thích diễn xuất.” Có lẽ, chính sự khiêm tốn và tình yêu nghề mới là lý do khiến khán giả luôn chờ đợi mỗi lần anh xuất hiện dù đó chỉ là một vai phụ.

Phùng Gia Di ở tuổi U60