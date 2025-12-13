Các “ông lớn” công nghệ đang tăng tốc rót hàng chục tỷ USD vào Ấn Độ, bị hút bởi nguồn lực dồi dào để xây dựng trung tâm dữ liệu, lực lượng kỹ sư lớn và tệp người dùng số khổng lồ.

Chỉ trong chưa đầy 24 giờ, Microsoft và Amazon đã cam kết rót vào quốc gia này hơn 50 tỷ USD cho hạ tầng điện toán đám mây và AI. Trong khi đó, hôm thứ 2 tuần này, Intel cũng công bố kế hoạch sản xuất chip ở nước này để tận dụng nhu cầu PC gia tăng và tốc độ ứng dụng AI nhanh.

Dù Ấn Độ đi sau Mỹ và Trung Quốc trong cuộc đua phát triển mô hình nền tảng AI nội địa và chưa có một doanh nghiệp hạ tầng AI bản địa quy mô lớn, nước này muốn tận dụng thế mạnh lâu năm trong lĩnh vực CNTT để xây dựng và triển khai ứng dụng AI ở cấp doanh nghiệp đồng thời mở ra cơ hội lớn cho Big Tech.

“Sở hữu mô hình hay năng lực tính toán là chưa đủ để doanh nghiệp dùng AI hiệu quả, cần có lớp ứng dụng và một lực lượng triển khai đủ lớn”, S. Krishnan, Thứ trưởng Bộ Điện tử & CNTT Ấn Độ nói với CNBC. Đại học Stanford xếp Ấn Độ vào top 4 quốc gia (cùng Mỹ, Trung Quốc và Anh) trong bảng xếp hạng “độ sôi động AI” ở cả cấp quốc gia và toàn cầu. GitHub xếp Ấn Độ đứng đầu với 24% thị phần dự án toàn cầu. Theo ông Krishnan, cơ hội của Ấn Độ nằm nhiều hơn ở việc “phát triển ứng dụng”, phần sẽ tạo doanh thu cho các công ty AI.

Hôm thứ ba, Microsoft công bố khoản đầu tư 17,5 tỷ USD trong 4 năm nhằm mở rộng hạ tầng hyperscale, tích hợp AI vào các nền tảng quốc gia và nâng cao năng lực lực lượng lao động. “Quy mô đầu tư vốn này giúp Microsoft có lợi thế người đi trước trong các trung tâm dữ liệu giàu GPU, biến Azure thành nền tảng ưa thích cho các khối lượng công việc AI ở Ấn Độ, đồng thời tăng mức độ gắn kết với chiến lược hạ tầng AI công của chính phủ”, Tarun Pathak, Giám đốc nghiên cứu tại Counterpoint Research nhận định.

Đến hôm thứ tư, Amazon thông báo kế hoạch đầu tư hơn 35 tỷ USD, ngoài 40 tỷ USD đã rót vào Ấn Độ trước đó. Vài tháng qua, các hãng AI và công nghệ như OpenAI, Google và Perplexity đã cung cấp miễn phí công cụ cho hàng triệu người dùng ở Ấn Độ; riêng Google cũng đang lên kế hoạch đầu tư 15 tỷ USD để xây dựng năng lực trung tâm dữ liệu cho một “trung tâm AI” mới tại miền Nam Ấn Độ.

“Ấn Độ kết hợp cơ sở người dùng số lớn, nhu cầu điện toán đám mây và AI tăng nhanh, cùng hệ sinh thái nhân lực IT có thể xây dựng và tiêu thụ AI ở quy mô lớn, khiến nước này không chỉ là thị trường người dùng mà còn là trung tâm kỹ thuật và triển khai cốt lõi”, Pathak nói.

Ấn Độ có nhiều lợi thế để xây dựng trung tâm dữ liệu. Ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, các thị trường như Nhật Bản, Úc, Trung Quốc và Singapore đã trưởng thành. Trong khi đó, Singapore, một trong những trung tâm dữ liệu lâu đời lại bị hạn chế về quỹ đất để triển khai trung tâm quy mô lớn.

Về phần mình, Ấn Độ có không gian dồi dào cho các dự án lớn so với các “hub” tại châu Âu, chi phí điện ở Ấn Độ tương đối thấp. Cộng thêm năng lực năng lượng tái tạo tăng nhanh, yếu tố then chốt với các trung tâm dữ liệu tiêu tốn điện năng thì bài toán kinh tế trở nên hấp dẫn. Nhu cầu nội địa, được thúc đẩy bởi sự bùng nổ thương mại điện tử trong những năm gần đây, cùng khả năng xuất hiện các quy định mới về lưu trữ dữ liệu mạng xã hội trong nước, càng củng cố lập luận đầu tư.

Nhìn chung, Ấn Độ đang bước vào “điểm ngọt” nơi nhà cung cấp đám mây toàn cầu, các tay chơi AI và quá trình số hóa nội địa hội tụ, tạo nên một trong những thị trường trung tâm dữ liệu nóng nhất thế giới. “Ấn Độ là thị trường then chốt và là một trong những khu vực có tốc độ chi tiêu AI nhanh nhất châu Á Thái Bình Dương”, Deepika Giri, Phó chủ tịch kiêm Trưởng bộ phận nghiên cứu dữ liệu lớn & AI tại IDC nhận định.

“Khoảng trống lớn cũng là cơ hội lớn nằm ở sự thiếu hụt hạ tầng tính toán phù hợp để chạy các mô hình AI”. Big Tech đang tìm cách tận dụng cơ hội hạ tầng này bằng các khoản đầu tư lớn vào điện toán đám mây và không gian trung tâm dữ liệu.

Theo ông Krishnan, các tập đoàn toàn cầu đang mở rộng công suất gần các “đầu mối dịch vụ” như Bangalore, Hyderabad và Pune bên cạnh các trung tâm truyền thống gần điểm cập bờ cáp biển như Mumbai và Chennai khi họ xây dựng trung tâm dữ liệu “tại Ấn Độ để phục vụ cả thế giới”.

