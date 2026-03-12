Chưa lộ chủ mưu, FIFA tiếp tục điều tra 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch gian lận

Vụ bê bối làm giả giấy tờ liên quan đến bảy cầu thủ tại Malaysia dường như vẫn chưa đi đến hồi kết, dù Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã đưa ra phán quyết đối với đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) . Theo các nguồn tin, nhiều cá nhân khác có thể tiếp tục bị kéo vào vụ việc nếu Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) quyết định mở rộng điều tra về vai trò của các đại diện cầu thủ và bên trung gian liên quan đến quá trình hoàn thiện hồ sơ của các cầu thủ này.

Một số cái tên được cho là đã xuất hiện trong bản giải trình phán quyết trước đó của FIFA. Những cá nhân này có liên quan đến việc xử lý giấy tờ và xác nhận tư cách thi đấu cho các cầu thủ, do đó có thể trở thành đối tượng của các cuộc điều tra tiếp theo.

Trong báo cáo đầy đủ dài 64 trang công bố vào tháng 11 năm ngoái, Ủy ban Kháng cáo của FIFA cũng kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra chính thức nhằm làm rõ vai trò của một số đại diện cầu thủ. Những người được cho là đã hỗ trợ việc liên lạc và chuẩn bị hồ sơ giữa các cầu thủ và Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ông Datuk Seri Windsor Paul John cho biết FIFA hoàn toàn có thẩm quyền tiếp tục điều tra nếu phát hiện các cá nhân liên quan đã vi phạm quy định.

“Nếu xem xét kỹ, có một số cái tên đã được nêu trong bản giải trình phán quyết của FIFA và họ có thể phải đối mặt với các biện pháp tiếp theo thông qua cuộc điều tra bổ sung” , ông nói.

Ông nhấn mạnh rằng Ủy ban Kỷ luật của FIFA có quyền tiến hành điều tra cho đến khi cơ quan này chính thức tuyên bố vụ việc đã khép lại.

“FIFA là tổ chức quản lý bóng đá toàn cầu và các quy định của họ cho phép giám sát các liên đoàn thành viên. Các đại diện cầu thủ đều được đăng ký dưới sự quản lý của FIFA, vì vậy khi xảy ra hành vi sai phạm hoặc vi phạm quy định, FIFA có thể mở cuộc điều tra” , ông cho biết thêm.

Trước đó, nhà quan sát thể thao địa phương Datuk Dr Pekan Ramli nhận định vụ việc này giống như một bộ phim tội phạm với cái kết vẫn còn bỏ ngỏ và nhiều tình tiết chưa được làm sáng tỏ.

Trong thông báo đưa ra ngày 5/3, CAS đã bác đơn kháng cáo của FAM cùng bảy cầu thủ gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Facundo Garces và Rodrigo Holgado.

Quyết định này đồng nghĩa với việc án phạt của FIFA vẫn được giữ nguyên. Theo đó, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, trong khi bảy cầu thủ liên quan bị đình chỉ thi đấu trong thời hạn 12 tháng.

Không chỉ dừng lại ở đó, FAM cũng được cho là có thể phải đối mặt với các biện pháp kỷ luật tiếp theo từ Liên đoàn Bóng đá châu Á, đặc biệt liên quan đến các trận đấu của đội tuyển quốc gia Harimau Malaya tại vòng loại Asian Cup 2027.