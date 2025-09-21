Chưa đầy 24h nữa, cổng bình chọn CCA 2025 khép lại và đây là những điểm nhấn đáng chú ý

Cổng bình chọn giải thưởng Car Choice Awards 2025 sẽ chính thức khép lại vào lúc 23h59 tối nay (21/9). Cập nhật đến thời điểm 7h sáng 21/9, tất cả các hạng mục đều có những điểm nhấn đáng chú ý.

Kết quả cuối cùng sẽ được quyết định sau khi tính tổng điểm của Hội đồng Thẩm định Chuyên môn (HĐTĐCM) và lượt bình chọn của cộng đồng.

Xe Gia đình của năm Hạng dưới 600 triệu đồng: MPV thất thế

Theo kết quả tại website betterchoice.vn, hạng mục này đang chứng kiến sự vượt trội của những mẫu xe cỡ nhỏ. VinFast VF 5 dẫn đầu với 17.867 lượt bình chọn. 2 mẫu xe tiếp theo là những mẫu sedan hạng B gồm Honda City (12.111 bình chọn) và Toyota Vios (10.663 bình chọn).

Trong khi đó, 2 mẫu MPV tưởng chừng phù hợp với gia đình lại đang tỏ ra lép vế. Cụ thể, Hyundai Stargazer có 8.854 phiếu. Bất ngờ hơn, dù là mẫu bán chạy nhưng Mitsubishi Xpander chỉ có 8.531 phiếu.

Xe Gia đình của năm Hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng: Cuộc chiến nội bộ của CUV cỡ C

Hạng mục xe gia đình 600 triệu - 1 tỷ đồng có tới 4/5 cái tên là những mẫu CUV cỡ C ăn khách trên thị trường. Cụ thể, VinFast VF 7 đang đứng đầu với 16.347 bình chọn, vị trí thứ 2 thuộc về Ford Territory với 12.986 bình chọn, Mazda CX-5 với 11.767 bình chọn và Hyundai Tucson ở vị trí cuối cùng với 9.050 bình chọn.

Ngoài ra, một mẫu xe khác cũng lọt vào danh sách này là Toyota Innova Cross. Mẫu MPV Nhật Bản hiện có 9.852 lượt bình chọn, đứng thứ 4 hạng mục Xe gia đình của năm hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng.

Xe Gia đình của năm Hạng 1-2 tỷ đồng: Honda CR-V e:HEV RS là xe hybrid duy nhất

Đây là hạng mục có sự tham gia của đa dạng các dòng xe, từ CUV cỡ C, CUV cỡ D, SUV 7 chỗ đến MPV. Cụ thể, Skoda Kodiaq đứng đầu với 20.325 bình chọn, Kia Carnival có 12.566 bình chọn, Ford Everest có 9.198 bình chọn, Hyundai Santa Fe có 88.884 bình chọn và Honda CR-V e:HEV RS có 8.732 bình chọn.

Đáng chú ý chỉ duy nhất Honda HR-V e:HEV RS được HĐTĐCM chọn riêng phiên bản này, thay vì cả dòng xe như những cái tên khác. Có thể thấy, mẫu xe này nhận được sự đánh giá rất cao của giới chuyên môn. Trong chương trình Trên Ghế phát sóng ngày 19/9, thành viên HĐTĐCM là nhà báo Nguyễn Thúc Hoàng Linh chia sẻ: “Tôi chọn Honda CR-V bản e:HEV RS vì yêu thích cảm giác lái và động cơ hybrid giúp giảm phát thải, phù hợp với xu thế hiện nay”.

Xe Gia đình của năm Hạng 2-5 tỷ đồng: Xe Đức vượt trội xe Nhật

Ở phân hạng này là cuộc chiến nội bộ giữa 2 cường quốc về ô tô trên thế giới là Đức và Nhật Bản. Tuy nhiên, kết quả hiện tại cho thấy xe Đức đang thắng thế, từ những mẫu SUV đến MPV.

Cụ thể, 3 mẫu xe đang ở vị trí cao là Volkswagen Viloran dẫn đầu với 12.300 bình chọn. Hai vị trí tiếp theo thuộc về BMW X5 nhận được 11.988 bình chọn và Mercedes-Benz GLC có 9.404 lượt. Thậm chí, nhà báo Nguyễn Thúc Hoàng Linh còn nhận định: “Volkswagen Viloran là mẫu xe đang lên. Đây là mẫu xe được người dùng lựa chọn khi cần một không gian di chuyển cao cấp”.

Trong khi đó, 2 mẫu xe Nhật còn lại là Toyota Land Cruiser Prado đứng vị trí thứ 4 khi có 8.553 bình chọn; và Toyota Alphard đứng cuối bảng với chỉ 8.340 bình chọn.

Xe GenZ của năm: Nơi giới trẻ thể hiện trách nhiệm với xã hội

Hạng mục Xe GenZ cho thấy những sự tươi mới của thị trường, của đối tượng khách hàng trẻ tại Việt Nam. Trong những nỗ lực bảo vệ môi trường, giới trẻ luôn đi đầu với tư duy cởi mở và hiện đại. Điều này thể hiện qua top 5 hạng mục Xe GenZ của năm.

Cụ thể, 3/5 cái tên trong danh sách này là những mẫu xe điện hóa, từ xe điện như VinFast VF 3, VF 6 đến mẫu xe sử dụng động cơ hybrid như Honda Civic e:HEV RS. Trong đó, Civic e:HEV RS được đánh giá cao về trải nghiệm cầm lái thú vị, vô-lăng chân thật.

2 cái tên còn lại trong danh sách này là Lynk & Co 06 và Mazda CX-5. Trong khi CX-5 thể hiện mang một sự an toàn khi thương hiệu đã khẳng định được uy tín của mình thì Lynk & Co 06 như một làn gió mới của phân khúc CUV cỡ B tại Việt Nam.

Xe dịch vụ của năm: Nơi MPV lên ngôi

Hạng mục Xe dịch vụ của năm chứng kiến cuộc cạnh tranh của 4/5 mẫu MPV đáng chú ý trên thị trường. Cụ thể, VinFast Limo Green đang nhận được 17.038 lượt bình chọn, Mitsubishi Xpander nhận được 9.951 bình chọn, Toyota Innova Cross có 6.982 bình chọn và Kia Carnival với 6.965 lượt.

Ngoài ra, phân hạng này còn có sự xuất hiện của một mẫu CUV cỡ A thuần điện là VinFast VF 5. Dù không phải là MPV, cái tên này mới chính là xe dẫn đầu khi đang nhận được 17.488 lượt bình chọn.

Xe Hybrid của năm: Xe Nhật lên ngôi

Tại Việt Nam, xe hybrid đang trở thành một xu thế đáng quan tâm trong thời gian gần đây. Thị trường liên tục ghi nhận sự xuất hiện của những mẫu xe sử dụng động cơ xăng lai điện.

Tính đến thời điểm này, Honda CR-V e:HEV RS đang dẫn đầu với 14.516 bình chọn, bỏ xa vị trí thứ 2 gần 2.500 lượt. Một cái tên khác của Honda cũng lọt vào danh sách này là Civic e:HEV RS với 11.275 bình chọn. Đây là mẫu sedan hạng C duy nhất lọt vào top 5 chung cuộc phân hạng Xe Hybrid của năm.

Ngoài ra, vị thế của xe Nhật còn được củng cố bởi 2 cái tên đến từ Toyota bao gồm Corolla Cross HEV với 12.102 bình chọn và Camry HEV ở ngay sau với 11.967 bình chọn. Ngoài ra, cái tên duy nhất không đến từ Nhật Bản là BYD Sealion 6 đang đứng cuối cùng khi chỉ có 8.296 bình chọn.

Xe dẫn dắt thị trường: Mỗi cái tên là một màu sắc

Hạng mục Xe dẫn dắt thị trường chứng kiến sự xuất hiện của 5 cái tên thể hiện 5 trường phái, 5 màu sắc khác nhau.

VinFast VF 3 là mẫu xe được ưa chuộng bởi kiểu dáng hình hộp nhỏ nhắn. Mẫu xe này mở ra trào lưu cá nhân hóa rộng khắp trên cả nước, nơi sự cá tính và sáng tạo của mọi người được phát huy.

Mazda CX-5 là mẫu xe định hình lại giá bán của phân khúc CUV cỡ C và hàng loạt mẫu xe phổ thông khác. Xe có giá khởi điểm chỉ 749 triệu đồng, thậm chí sau khi áp dụng khuyến mãi có thể xuống đến 694 triệu đồng. Điều này tác động không nhỏ lên thị trường, kéo giá xe xuống giúp người tiêu dùng hưởng lợi khi cơ hội mua xe thuận lợi hơn.

VinFast VF 5 là mẫu xe tác động mạnh lên giới chạy dịch vụ vận tải. Với việc miễn phí sạc pin đến tháng 6/2027 cùng chi phí bảo dưỡng siêu rẻ, VF 5 đang dần chiếm được lòng tin của các bác tài, giúp tăng thu nhập của tài xế.

Mitsubishi Xpander kể từ khi ra mắt đã xô đổ vị thế của Toyota Innova trong phân khúc MPV. Suốt nhiều năm, Xpander luôn là mẫu MPV bán chạy nhất thị trường kể từ năm 2020 đến nay.

Cuối cùng, Ford Ranger là mẫu xe biến bán tải trở thành lựa chọn của người Việt khi mua xe phục vụ nhu cầu cá nhân. Nhờ có Ranger, xe bán tải không còn thiếu trang bị, thiết kế đẹp hơn, nhiều tính năng hơn. Thành công của mẫu xe này là luôn bỏ xa các đối thủ về doanh số bán hàng trong một thời gian dài.

Xe của thương hiệu mới được yêu thích nhất: Cuộc chiến nội bộ của xe Trung Quốc

Thị trường xe Việt Nam những năm gần đây đón nhận hàng loạt thương hiệu mới gia nhập, trong đó không thể kể đến các thương hiệu xe Trung Quốc. Vì thế, việc cả 5 cái tên đi vào chung cuộc là điều không phải bàn cãi.

Ở bảng xếp hạng này, Lynk & Co 06 đang dẫn đầu với 16.170 lượt bình chọn, Geely Monjaro đứng thứ hai với 14.264 lượt bình chọn, Geely Coolray đứng thứ ba với 14.127 lượt bình chọn, Jaecoo J7 đứng thứ 4 với 12.747 lượt bình chọn và cuối cùng là BYD Sealion 6 với 7.932 lượt bình chọn.

Thương hiệu vươn mình: Hãng xe Việt và dấu ấn 30 năm ngành công nghiệp ô tô nước nhà

Hạng mục Thương hiệu vươn mình tại CCA 2025 được nhiều thành viên HĐTĐCM đánh giá cao. Đây là giải thưởng vinh danh những đóng góp to lớn của các hãng xe đối với nền công nghiệp ô tô Việt Nam.

Đứng đầu là VinFast với 17.659 lượt bình chọn. Vị trí này được đánh giá là xứng đáng đối với những gì mà hãng xe Việt đã làm được. Khởi đầu từ con số 0 vào năm 2018, cho đến nay VinFast đã và đang dần khẳng định được mình, khi làm chủ công nghệ, sản xuất từ xe xăng đến xe điện, từ xe máy đến ô tô.

Bên cạnh đó, 3/5 thương hiệu khác cũng đóng góp không nhỏ cho nền công nghiệp ô tô khi đã có tới 30 năm gắn bó với Việt Nam. Mitsubishi đang có năm thứ 31 sản xuất kinh doanh tại dải đất hình chữ S. Trong khi năm 2025 đánh dấu cột mốc 30 năm có mặt tại nước ta của Toyota và Ford.

Cuối cùng, Mazda là hãng xe có nhiều mẫu xe tác động lớn lên thị trường. Trong đó, CX-5 và Mazda3 là 2 mẫu xe thường xuyên dẫn đầu doanh số bán hàng phân khúc CUV cỡ C và sedan cỡ C.

Nội dung của năm: Cuộc đua song mã cho 2/5 vị trí cao nhất

Đây là hạng mục duy nhất có tới 22 đề cử tương ứng với 22 nội dung đến từ 22 báo điện tử, trang tin tức, chương trình truyền hình, kênh Youtube uy tín nhất ngành xe cả nước. Mỗi đề cử là một màu sắc, là tâm huyết mà những người làm truyền thông Việt Nam gửi gắm vào.

Đây cũng là hạng mục mà những cái tên sẽ xướng lên trong đêm gala được quyết định bởi cộng đồng. Trong đó, vị trí cao nhất đang là cuộc đua song mã giữa 2 kênh Mê Xe và Phúc Thành. Hiện nay, tác phẩm dự thi của Mê Xe đang đứng đầu với 18.868 lượt bình chọn, còn Phúc Thành đứng ngay sau với 17.878 bình chọn.

Đặc biệt, hạng mục này sẽ trao cho 5 cái tên được bình chọn nhiều nhất. Như vậy, nếu giữ nguyên thứ tự hiện tại, 3 tác phẩm còn lại sẽ đến báo điện tử Tuổi Trẻ Online (12.825 bình chọn), trang mua bán xe Oto.com.vn (11.304 bình chọn) và chương trình Tripdi (10.369 bình chọn).

Thương hiệu phụ tùng vươn mình: Lốp xe là điều quan trọng nhất

Mỗi chiếc xe được sản xuất ra là sự kết hợp của hàng nghìn đến hàng chục nghìn chi tiết khác nhau. Và mọi chi tiết đều cần được bảo dưỡng, sửa chữa và chăm sóc đúng cách, đúng tiêu chuẩn.

Trong đó, lốp xe được nhiều người nhận định là bộ phận quan trọng nhất. Bởi, lốp xe là chi tiết duy nhất tiếp xúc với mặt đường cũng như là chi tiết giúp xe đứng vững trên đường. Minh chứng của điều này là 2 thương hiệu lốp xe đang dẫn đầu hạng mục Thương hiệu phụ tùng vươn mình.

Cụ thể, Sailun đang tỏ ra vượt trội khi đang dẫn đầu với con số lên tới 19.774 lượt, chiếm tới hơn 55% tổng số bình chọn. Ở vị trí thứ 2 đang là Bridgestone với 5.186 lượt yêu thích đến từ cộng đồng.

Các thương hiệu còn lại gồm Phim cách nhiệt 3M có 3.729 bình chọn, Castrol Việt Nam có 3.578 bình chọn và Thảm xe ô tô KATA có 3.487 bình chọn.

Đặc biệt, đây cũng là hạng mục cuối cùng mà cái tên giành chiến thắng sẽ được quyết định bởi sự bình chọn từ cộng đồng.

>Bình chọn ngay cho các hạng mục giải thưởng của Car Choice Awards 2025 tại đây.




