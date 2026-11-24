Khu du lịch Đại Nam vừa có chương trình ưu đãi và các hoạt động đáng chú ý kéo dài liên tục 5 ngày.

Ngày 24/11 là ngày cuối cùng diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa, giải trí và ưu đãi đặc biệt tại Khu du lịch Đại Nam, kéo dài từ dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đến Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Trong thời gian này, khách tham quan vẫn được hưởng chính sách miễn phí vé cổng khu du lịch. Ưu đãi miễn phí vé cổng được Đại Nam công bố áp dụng đến hết năm 2026.

Đặc biệt, nhân dịp 20/11, giáo viên được miễn phí vé vào biển nhân tạo, vườn thú và trải nghiệm xe lửa khi mang theo thẻ giáo viên để xác nhận. Đây là một trong những hoạt động tri ân dành cho đội ngũ nhà giáo.

Ưu đãi đặc biệt của Khu du lịch Đại Nam dành cho các thầy cô giáo và chuỗi hoạt động đặc biệt sẽ kết thúc vào 24/11

Bên cạnh ưu đãi về vé, Đại Nam còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, giải trí xuyên suốt chương trình. Du khách có dịp thưởng thức biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên, nhảy sạp tại phố đi bộ và khu trò chơi; trải nghiệm trình diễn flyboard, ca nô nước tại khu biển nhân tạo.

Không gian phố đi bộ trở thành điểm đến thu hút với con đường ẩm thực quy tụ hơn 200 món ăn. Các hoạt động đua chó, đua ngựa tại khu vực vườn thú cũng góp phần tạo thêm trải nghiệm cho khách tham quan.

Ghi nhận trong những ngày diễn ra chương trình, Khu du lịch Đại Nam đón đông đảo du khách đến tham gia các hoạt động vui chơi và thưởng thức ẩm thực.

Du khách tham gia trải nghiệm chuỗi hoạt động tổ chức nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 tại Khu du lịch Đại Nam.

Khu du lịch 6.000 tỷ đồng của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng

Khu du lịch Đại Nam thuộc Công ty Cổ phần Đại Nam, do ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Nguyễn Phương Hằng, sáng lập. Dự án được xây dựng từ năm 1999, với tổng kinh phí đầu tư được công bố khoảng 6.000 tỷ đồng, chính thức mở cửa đón khách ngày 11/9/2008.

Ngày 24/9/2024, bà Nguyễn Phương Hằng được phân công trở lại đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty Cổ phần Đại Nam, đồng thời giữ vị trí Tổng Giám đốc điều hành Khu du lịch Đại Nam.

Với quy mô khoảng 450 ha, Đại Nam là một trong những khu du lịch có diện tích lớn tại Việt Nam, tích hợp nhiều loại hình tham quan, vui chơi và giải trí. Không gian nơi đây được quy hoạch với các công trình kiến trúc, cảnh quan gồm biển nhân tạo, hồ, sông, núi và hệ thống tường thành.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của khu du lịch là đền thờ Đại Nam dát vàng, bảo tháp 9 tầng, cùng dãy núi Bảo Sơn có chiều dài 252m. Ngoài ra, Đại Nam còn có vườn thú mở, biển nhân tạo và khu vui chơi giải trí với nhiều trò chơi ở các cấp độ khác nhau.